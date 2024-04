Hawk svela le Honda per il British Superbike 2024

Il 2024 rappresenta per Hawk Racing la 26esima stagione di militanza nel British Superbike. La seconda come “team clienti” Honda dopo i lunghi precedenti (anche in veste ufficiale) con Kawasaki, BMW e Suzuki. La compagine di Stuart e Steve Hicken vuole tornare a competere ai vertici della categoria, facendo affidamento sulla rinnovata line-up composta dalla new entry Lee Jackson e il riconfermato Charlie Nesbitt. Entrambi porteranno in pista le rispettive CBR 1000 RR-R vestite con i colori del title sponsor MasterMac Surfacing.

MasterMac raddoppia l’impegno con Hawk Racing

In occasione dei primi test ufficiali pre-campionato andati in scena lo scorso week-end a Donington Park, Hawk Racing ha svelato le due livree delle Fireblade che prenderanno parte al BSB 2024 sotto le insegne MasterMac Honda. Già title sponsor di una delle due moto della squadra nel 2023, per questa stagione l’impresa londinese specializzata in pavimentazioni ha voluto raddoppiare l’impegno. Oltretutto, riservando due differenti colorazioni.

Due CBR, due colorazioni

Lee Jackson, pilota ormai consolidato del British Superbike e reduce da due quarti posti di fila in campionato, correrà con una livrea nera, grigia e riflessi arancioni. A sua volta Charlie Nesbitt, già salito sul podio lo scorso anno al debutto nella serie e osservato speciale di questo 2024, sfoggerà un insolito giallo canarino.

L’antipasto nei test di Donington Park

Sia Lee Jackson che Charlie Nesbitt hanno affrontato con questo nuovo look gli “Official Test” in quel di Donington Park lo scorso 6-7 aprile, concludendo rispettivamente 16° e 14° nella classifica combinata. Tra una settimana esatta la seconda tornata di test ufficiali MSVR al Circuito de Navarra in Spagna, teatro pochi giorni più tardi del primo appuntamento della stagione.