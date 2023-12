Hawk Honda con Jackson e Nesbitt all’attacco del British Superbike

Il 2024 rappresenterà per Hawk Racing la 26esima stagione di presenza nel British Superbike. Tra le squadre di lungo corso nel campionato, ha passato diverse ere nella serie: dal rappresentare ufficialmente Kawasaki e Suzuki con un intermezzo in BMW, fino a sposare nel 2023 la causa Honda. Per questo secondo anno con le CBR 1000RR-R, la compagine di Stuart e Steve Hicken mostra i muscoli con la ferma volontà di tornare a competere ai vertici della categoria.

I PIANI PER IL BRITISH SUPERBIKE 2024

Presa dimestichezza con il nuovo mezzo, sulla base dell’esperienza maturata nel 2023 Hawk Racing è fiduciosa di poter puntare in alto. Da qui anche garanzie economiche offerte dal title sponsor MasterMac Surfacing, il quale ha voluto raddoppiare l’impegno dopo aver vestito una sola delle due Honda CBR 1000RR-R schierate nella passata stagione.

COLPO DI MERCATO CON LEE JACKSON

I propositi ambiziosi sono riaffermati dall’ingaggio di Lee Jackson, pilota ormai tra le realtà consolidate del British Superbike. Già con Hawk nella Superstock 1000 britannica stagione 2013 (all’epoca sotto le insegne Buildbase BMW), in questi anni si è affermato tra i big del BSB con FS-3 Kawasaki, cogliendo due vittorie ed archiviando le ultime due stagioni al quarto posto assoluto in campionato. Il 28enne motociclista britannico ha voluto fortemente correre con una Honda, disputando con Hawk Racing già una prima gara-test in occasione del Sunflower Trophy in quel di Bishopscourt.

RICONFERMA DI NESBITT PROMESSA DEL BRITISH SUPERBIKE

La line-up di piloti viene completata dalla riconferma di Charlie Nesbitt, uno dei talenti emergenti del BSB e, dal 2022, parte integrante dei programmi Hawk Racing. Alla sua prima stagione completa nella Superbike d’oltremanica è salito sul podio a Donington Park, proponendosi tra i piloti da tenere sotto stretta osservazione per il 2024 dopo esser già stato Campione del British GP2.