CIV, Alessandro Spinelli sposa il nuovo Trofeo Kawasaki

Il rinnovamento del Campionato Italiano Velocità passa (anche) attraverso l’inserimento di nuove competizioni “di contorno”. Questo il caso del Kawasaki Ninja Trophy, trofeo (novità) che affiancherà il CIV in cinque round nel corso della stagione 2024. La serie organizzata da K-Racing Sports per conto di Kawasaki Italia ospiterà la Ninja ZX-4RR, la neonata supersportiva di Akashi, sulla carta destinata prevalentemente ai giovani talenti del motociclismo tricolore. Una tesi che trova conferme nell’identikit del primo pilota ad aver ufficializzato la propria partecipazione. Classe 2005, Alessandro Spinelli sarà atteso al via sotto le insegne VM Racing Team.

Alessandro Spinelli nel Trofeo Kawasaki

Dodicesimo classificato nell’Aprilia Sport Production SP2 2022, quest’anno ha sancito la prima uscita tra le ruote alte di Alessandro Spinelli. In appoggio al VM Racing Team ha preso parte alla Yamaha R3 Cup Italia, coronando poi il sogno di esordire coi medesimi colori nel CIV Supersport 300 in occasione dei round di Vallelunga e Misano 2, con un diciassettesimo posto quale miglior piazzamento. Malgrado qualche infortunio di troppo, il pilota barese ha cercato di accumulare esperienza che potrà far rendere in questa nuova sfida nel Kawasaki Ninja Trophy.

Spinelli punta a mettersi in mostra

Trovato il compromesso giusto per rinnovare la partnership con il VM Racing Team, alla guida di una Ninja ZX-4RR (il cui sviluppo verrà condotto da Bruno Ieraci) cercherà di ben figurare per dimostrare il suo effettivo valore. Considerando la sua connotazione monomarca, tutti i partecipanti del Kawasaki Ninja Trophy partiranno ad armi pari. Dopo aver sfiorato la zona punti nel CIV Supersport 300, a maggior ragione l’obiettivo per la prossima stagione è di inseguire i primi risultati di rilievo della carriera.

I piani VM Racing per il CIV 2024

Dai recenti trascorsi nel Mondiale Supersport 300, il VM Racing Team in queste ultime stagioni ha fatto correre numerosi piloti (vedi Alfonso Coppola con il quinto posto finale nel CIV Supersport 300 2022). Attualmente ha confermato il solo Alessandro Spinelli, ma non è esclusa la possibilità di estendere la partecipazione al Campionato Italiano Velocità 2024 ad un secondo pilota (o più).