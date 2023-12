Bruno Ieraci sarà il tester Kawasaki Ninja ZX-4RR Trofeo

Pilota e tester. Bruno Ieraci l’anno prossimo darà l’assalto al titolo Mondiale Supersport 300 e sarà anche il collaudatore ufficiale della nuova Kawasaki Ninja ZX-4RR 2024 con l’incarico di testare e perfezionare la moto. Il ruolo di Ieraci sarà determinante nello sviluppo della moto, assicurando l’ottimizzazione delle sue caratteristiche tecniche. La Ninja ZX-4RR 2024 debutterà nel 2024 nel Trofeo Monomarca Kawasaki che si svolgerà in cinque round nell’ambitpo del Campionato Italiano Velocità. Si consolida dunque il legame tra Bruno Ieraci e il Team Prodina che intende sviluppare l’area test.

“Sono molto felice di questa opportunità che mi hanno dato Kawasaki ed il team Prodina – commenta Bruno Ieraci – Naturalmente il mio obbiettivo prioritario come pilota rimane quello di lottare ed essere protagonista nel Mondiale Supersport 300. Con la mia esperienza darò il mio contributo per cercare di migliorare la nuova Ninja ZX-4RR. Questo incarico segna un importante passo nella mia carriera professionale ed è un importante riconoscimento per il lavoro svolto con la squadra”.

Bruno Ieraci ha 23 anni ma gareggia ormai da tanto. Corre in sella alle Kawasaki Ninja fin dal 2019 quando ha debuttato nel Mondiale 300: l’anno prossimo sarà alla sua quarta stagione con Prodina Racing, team con cui ha vinto il titolo italiano 2023 ed ha trionfato nelle due gare del Mondiale 300 a Misano. È certamente il pilota ideale per portare avanti lo sviluppo della Kawasaki Ninja ZX-4RR, una tra le moto più attese nell’ambito delle piccole cilindrate.

