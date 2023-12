BK Race Academy, una base per la crescita di futuri campioni

Ogni pilota ha bisogno di strutture apposite per imparare e quindi crescere. È lo scopo della BK Race Academy, che presenta un programma completo per i ragazzi che prenderanno parte al Trofeo Aprilia RS 660, ma non solo loro, col principale obiettivo di renderli professionisti, curando ogni dettaglio sia sul piano fisico che mentale. Un progetto studiato da BK Corse ed annunciato a novembre, ma ora iniziano ad emergere i dettagli un progetto che mira a favorire la crescita delle giovani promesse delle due ruote.

BK Race Academy, l’obiettivo

Il Trofeo Aprilia RS660 ha completato la sua terza stagione, la quarta è alle porte e si vocifera dell’ingresso nel Mondiale di una nuova categoria che vedrà protagonista anche la RS660. Non ci sono ancora conferme ufficiali per quest’ultima parte, ma BK Corse non perde tempo studia un programma apposito per favorire la crescita delle nuove leve, contando anche sull’esperienza di Tommaso Marcon, supervisore ed anche istruttore all’interno di questo progetto. La BK Race Accademy si pone l’obiettivo di preparare fisicamente e mentalmente i piloti ad approcciare le gare ad un livello superiore. Per questo serve un percorso apposito basato su costanza, studio, esperienza e test.

Vita da pilota

Il cuore dell’allenamento si svolgerà presso il BI Karting, pista di go-kart situata a San Giorgio in Bosco (Padova). Previsti due giorni a settimana di allenamento su un circuito immersivo e adrenalinico in sella alle Ohvale 12”, ma parallelamente i ragazzi verranno portati anche in altri circuiti italiani. Una volta a settimana infatti gli “allievi” gireranno con la RS660 in altre piste tricolori. L’attenzione è per Mugello, Misano, Imola, Vallelunga e Cremona, ancora da definire però il calendario per queste trasferte, che si mira a definire per gennaio. I programmi della BK Race Academy per la tecnica e gli esercizi dedicati e mirati saranno di grande importanza, anche grazie ad un mezzo perfetto per accrescere le proprie potenzialità con allenamenti su misura studiati per ogni pilota.

Il commento

“L’idea nasce dal Trofeo Aprilia, nato in senso formativo con una moto non così prestazionale, ma “didattica”, con caratteristiche tecniche che le permette di essere guidata un po’ da tutti” ha spiegato Giacomo Moresco, titolare di BK Corse, a Corsedimoto. “Una potenza intermedia tra una 300 ed una Supersport, uno step intermedio di crescita, parola che identifica questo progetto, assieme alla ricerca dei nostri talenti.” Una nuova Academy per ragazzi italiani ma anche piloti in arrivo dall’estero. “Si tratta però di un progetto aperto, trasversale, anche per chi ne vuole utilizzare solo alcuni servizi appoggiandosi alla BK Race Academy” precisa Moresco. “Magari per alcune uscite in Ohvale al BI Karting, oppure per le trasferte assieme in altri circuiti. Oltre ai piloti della Academy, si aggiunge anche quel ragazzo che vuole fare questa esperienza.”

Non solo pista

BK Race Academy prevede infatti un programma strutturato anche oltre l’allenamento in circuito. Un nutrizionista esperto seguirà i piloti, creando piani alimentari personalizzati per garantire il loro benessere. Non mancherà anche la figura del mental coach, che accompagnerà i piloti nel loro processo di crescita mentale, oltre ad un tutor a disposizione ogni giorno per supportare le attività. I ragazzi infatti potranno contare su una casa situata a Cittadella (Padova), situata in una zona strategica per agevolare le attività di allenamento e non solo. È così che si creano le basi per la crescita di una comunità di futuri campioni. Per ulteriori informazioni: [email protected].