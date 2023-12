Ducati sta vivendo il suo miglior periodo della storia, sia dal punto di vista sportivo che commerciale. Francesco Bagnaia ha conquistato il secondo titolo consecutivo in MotoGP, Alvaro Bautista in Superbike, Nicolò Bulega si è confermato nel campionato Supersport. All’orizzonte non sembra esserci nessun rivale, la classifica vede tre piloti del marchio di Borgo Panigale. Ma la concorrenza interna nel Motomondiale si fa più agguerrita dopo l’arrivo di Marc Marquez.

Ducati nella storia della MotoGP

L’a.d. Claudio Domenicali si gongola sul successo e sottolinea un dato da record per l’azienda emiliana. “Nessun costruttore nella storia aveva mai vinto due volte di seguito sia MotoGP che Superbike. Inoltre abbiamo vinto in MotoGP e Superbike con il numero 1 sulla carena, cosa che i piloti non volevano, perché dicono che porti sfortuna. Quindi abbiamo battuto anche la sfortuna”, dichiara in un’intervista al giornale spagnolo ‘Marca’. Per Pecco Bagnaia non è stato semplice riconfermarsi, incalzato dal madrileno Jorge Martin fino all’ultima gara di Valencia. Poi la fortuna e il merito hanno spinto verso il campione in carica. “Lo sport è così. Purtroppo ti fa male perché chi perde è triste, ma Jorge è stato molto bravo, quindi Jorge ha un grande futuro“.

Marc Marquez sulla Desmosedici GP

Ducati guarda a Martin per il futuro, salvo colpi di scena sarà lui ad affiancare Bagnaia nel team factory dalla stagione 2025. L’arrivo di Marc Marquez in Gresini crea però un punto interrogativo che per adesso non è risolvibile. Claudio Domenicali conosce bene il rischio di compromettere gli equilibri interni, eppure Ducati non si è tirata indietro davanti alla possibilità di scritturare il fuoriclasse di Cervera. “Marc sarà un alleato perché avremo il grande vantaggio di vedere come guida la moto. Penso che sia Pecco che Jorge e Marco (Bezzecchi) potranno migliorare vedendo come guida Marc… Andrà molto forte e sarà un candidato per il titolo, di sicuro“. C’è però l’altra faccia della medaglia… “Certo che darà fastidio a tutti, anche in Ducati. Con uno in più da battere si creerà più confusione… Quello che speriamo è che siano gare sportive senza incidenti. A me non piace molto il contatto, perché è pericoloso. Di tanto in tanto Marc è un po’ così“.