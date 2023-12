Nella sua seconda stagione in MotoGP Marco Bezzecchi è andato vicino alla vittoria del titolo mondiale. Peccato che nel finale di campionato i risultati sono leggermente calati e tenere il passo delle moto ufficiali di Bagnaia e Martin era quasi impossibile. Ma davanti a sé l’allievo della VR46 Academy ha un orizzonte prestigioso, dalla sua parte carisma e cuore d’oro. Tanto da rifiutare una Ducati ufficiale per il prossimo anno (con Pramac) pur di restare nel box “familiare”.

Stagione MotoGP da incorniciare

Il ‘Bez’ ha centrato tre vittorie e quattro podi nel 2023 andando oltre ogni aspettativa. Il primo trionfo in Argentina ha dato il via ad una stagione incredibile. “Vincere ti regala un diverso stato mentale di serenità, perché diventi consapevole che ci puoi riuscire“. L’alfiere del team VR46 ha chiuso al terzo posto in classifica finale, un risultato che rende onoro a quanto fatto finora e alla squadra messa in piedi da Valentino Rossi. Peccato che agli inizi di ottobre una caduta al Ranch l’abbia costretto ad un’operazione alla clavicola che ha dato qualche fastidio nello sprint finale del Mondiale. La serie di gare attaccate non ha giocato a suo favore e continua ad essere oggetto di critiche da parte di piloti e team. “Questo è il nostro lavoro e dobbiamo adattarci, ma potremmo trovare un compromesso con gli organizzatori“.

Gli obiettivi del ‘Bez’

Durante l’estate Marco Bezzecchi ha avuto la possibilità di firmare con Pramac e avere una Ducati ufficiale nella prossima stagione MotoGP. Invece il riccioluto romagnolo ha rifiutato clamorosamente. “Ci ho pensato tanto – racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Nella mia carriera ho sempre fatto risultati migliori se mi trovo bene con la squadra“. Nel medio termine l’obiettivo è restare sulla Desmosedici e guadagnarsi un posto nel team factory. L’arrivo di Marc Marquez non lo preoccupa, anche se la competizione interna si allarga e le possibilità si restringono… “Siamo sempre otto galli… Un futuro in Ducati ufficiale sarebbe splendido“. Con la partenza di Luca Marini verso la Honda, Bezzecchi avrà un nuovo compagno di box: Fabio Di Giannantonio. “Per me non cambia proprio nulla“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team