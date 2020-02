Arriva il terzo fratello nel BSB: Graeme Irwin al debutto

Dopo Glenn ed Andrew, nel British Superbike arriva anche Graeme Irwin: correrà con il Team 64 Motorsport in sella ad una Kawasaki.

Tre fratelli uno contro l’altro nello stesso campionato. Dopo Glenn ed Andrew, nel BSB arriva in questa stagione il terzo dei fratelli Irwin. Con il Team 64 Motorsport, Graeme Irwin esordirà nel British Superbike in sella ad una Kawasaki Ninja ZX-10R in quella che per lui sarà soltanto la sua seconda stagione nel motociclismo su pista.

DAL MOTOCROSS ALLA PISTA

Laureatosi nel recente passato Campione britannico Motocross, prima di un brutto infortunio nel 2018 Graeme Irwin aveva avuto modo persino di esordire nel Mondiale MXGP. Conclusa la carriera con le ruote tassellate, nella passata stagione ha debuttato nel motociclismo su pista, prendendo parte al Campionato britannico Superstock 1000 con una Kawasaki del Team 109.

ROOKIE NEL BSB

Cresciuto di gara in gara, Graeme Irwin quest’anno avrà addirittura l’occasione di correre nel BSB, scelto dall’ex pilota Aaron Zanotti per il suo Team 64 Motorsport. “Sono entusiasta di correre nel BSB“, ha ammesso Graeme. “Potrò lavorare con Aaron, un ex pilota che oggi mi seguirà a tutte le gare: proprio quello che sognavo.”

SFIDA IN FAMIGLIA

Se Andrew e Glenn saranno compagni di squadra in Honda, Graeme correrà con Kawasaki. Tre fratelli nello stesso campionato sarà un caso più unico che raro. “Ci rispettiamo l’un l’altro e siamo molto legati tra noi, ma quando si spegne il semaforo tutti daremo come sempre il massimo“, ha assicurato Graeme Irwin.