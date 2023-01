Ossessione titolo per Dan Linfoot: ci riprova nella Stock 1000

Ha corso nel Mondiale 250cc, nel British Superbike ha avuto modo di difendere i colori Honda Racing UK conquistando qualche vittoria, ma adesso Dan Linfoot vuole suggellare la sua carriera con ciò che ancora gli manca. Nello specifico, la conquista di un titolo nazionale britannico di motociclismo. Per questa ragione, chiuse le porte dei principali top team del BSB, ha scelto per il 2023 di puntare sul Pirelli National Superstock 1000 Championship in sella ad una Honda CBR 1000RR-R.

STAGIONI DIFFICILI PER DAN LINFOOT

Una volta lasciato il team Honda Racing UK, Dan Linfoot nel BSB ha vissuto non poche difficoltà. Matrimoni sfortunati con alcune squadre, non ultimo l’accordo 2022 conclusosi anzitempo con il team iForce Lloyd & Jones PR Racing BMW. Senza la possibilità di correre con una moto competitiva, ha così puntato sulla Superstock 1000 britannica, già saggiata nelle passate stagioni.

IN SELLA AD UNA HONDA

In un 2023 dov’è atteso al via anche del Mondiale Endurance dopo la più recente esperienza del 2022 con Wojcik Yamaha, Dan Linfoot ha trovato l’intesa con il team Optimum Bikes Racing. Con questa compagine ha già disputato gli ultimi round 2022 proprio della Stock 1000 d’oltremanica, salendo sul podio nel conclusivo round di Brands Hatch.

LE PAROLE DI DAN LINFOOT

“I quattro round disputati con questa squadra sul finire della passata stagione sono risultati funzionali a prepararci per il 2023“, ha ammesso il 34enne di Knaresborough. “Per me il team Optimum Bikes Racing è come sentirmi a casa. Dopo quasi 20 anni trascorsi in questo paddock, il loro approccio mi fa sentire in famiglia. In carriera non ho mai vinto un titolo britannico: ho concluso 4° nel British Superbike 2016 (con Honda), ma mai conquistato la vittoria finale. Il fatto, sulla carta, di avere i giusti presupposti per poter ambire a questo risultato mi ha spinto molto a trovare l’intesa con questa squadra. Non sarà facile, ci vorrà un pizzico di fortuna, ma ci sono tutti gli ingredienti per provarci“, ha concluso Linfoot.