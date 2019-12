Christian Iddon debutta in sella alla Ducati V4 R del BSB

Aspettando la stagione 2020 del BSB, Christian Iddon ha provato per la prima volta la Ducati Panigale V4 R del Paul Bird Motorsport.

Un regalo di Natale anticipato per Christian Iddon. In vista della stagione 2020 del British Superbike, per la prima volta l’ex grande protagonista del Supermotard ha avuto modo di provare la Ducati Panigale V4 R del Paul Bird Motorsport a Cartagena.

Ingaggiato dal team PBM Ducati per affiancare Josh Brookes in sostituzione del Campione 2019 Scott Redding, Christian Iddon avrà l’anno prossima la prima concreta chance di lottare per il titolo del BSB. Aspettando di intraprendere questa sfida, Iddon ha potuto scoprire la V4 R in una giornata di prove libere.

Reduce dal trionfo della Riders’ Cup 2019 con Tyco BMW by TAS, l’originario di Stockport non ha mai corso in carriera con Ducati. Come si può vedere dalla foto, la sua Panigale V4 R è già priva del main sponsor Be Wiser che, dopo quattro anni di successi, ha deciso di non rinnovare il sodalizio con la squadra di Paul Bird per la stagione 2020.