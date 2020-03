Prima uscita in pista del 2020 per il team Buildbase Suzuki a Mallory Park con Keith Farmer affiancato dai piloti della Superstock 1000.

Assente tra Monteblanco e Jerez, il team Buildbase Suzuki si è rivisto in azione nei giorni scorsi a Mallory Park. Tracciato di casa della compagine di Stuart Hicken, la formazione di riferimento (l’unica rimasta…) di Hamamatsu del BSB ha effettuato un breve shakedown in previsione del Test ufficiale MSVR del 2 aprile prossimo a Silverstone.

KEITH FARMER IN AZIONE

A Mallory Park è sceso in pista Keith Farmer, in cerca del rilancio dopo una prolungata riabilitazione in seguito alla brutta caduta di Knockhill 2019. Il pluri-campione britannico sarà affiancato quest’anno da Kyle Ryde, segnando il nuovo corso di Buildbase Suzuki nel BSB dopo un 2019 completamente da dimenticare.

PRESENTI I PILOTI DELLA STOCK

Accanto a Keith Farmer, Hawk Racing ha fatto scendere in pista Tim Neave e Leon Jeacock che correranno con le Suzuki GSX-R 1000 quest’anno nella Superstock 1000 britannica.