Diluvio a Donington, gare del BSB posticipate a domani

Le avverse condizioni meteorologiche incontrate a Donington Park hanno posticipato il programma del BSB alla giornata di domani: oggi niente Gara 1.

Non c’è pace nel BSB, quantomeno in questo travagliato weekend a Donington Park, penultimo appuntamento della stagione 2020. Un vero e proprio acquazzone ha stravolto piani e programmi obbligando la direzione gara, dopo numerosi tentativi, a fermare le ostilità rimandando il tutto a domani. Gara 1 compresa.

QUALIFICHE CANCELLATE

Le previsioni meteorologiche dei giorni scorsi non lasciavano presagire nulla di buono. Non a caso la stessa Race Direction aveva preso la decisione di giocare d’anticipo. Ieri aveva infatti concesso ai piloti la possibilità di effettuare un turno di prove libere supplementare, con due sessioni tra mattina e pomeriggio risultate successivamente determinanti per definire lo schieramento di partenza di Gara 1. La cancellazione delle odierne qualifiche ufficiali aveva infatti proposto una griglia in base ai tempi delle libere, per una prima manche originariamente anticipata alle 12:20 locali.

NIENTE DA FARE

Il progressivo peggioramento del meteo in quel di Donington dapprima aveva invitato la Race Direction a posticipare di un paio d’ore la partenza per poi, alle 14:10 locali, rinviare il tutto a domani. Un secondo tentativo, con i piloti che avevano persino completato il giro di ricognizione, non ha lasciato altra scelta: pista impraticabile, soprattutto per scarsa visibilità.

TUTTO RINVIATO A DOMANI

Meteo permettendo, domani il BSB dovrebbe affrontare addirittura 3 gare, anche se soltanto nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva in tal senso. Con soli 6 round previsti in questa stagione, vi è la necessità di far disputare il maggior numero di gare possibili per il British Superbike, sebbene il programma “compresso” del weekend di Donington non offra grande margine di manovra. Nota a margine: prima della cancellazione, oggi si sono disputate solo le prime gare del British Supersport e della British Talent Cup.