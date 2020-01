BSB 2020: verso i primi test, le novità in pista

Tra un mese doppia sessione di test del BSB 2020 tra Monteblanco e Jerez: le novità attese in pista tra piloti, moto e team.

Aspettando l’inaugurale round di Silverstone, per il BSB 2020 è già iniziato il conto alla rovescia verso i primi test invernali. Tra Monteblanco (26-28 febbraio) e Jerez de la Frontera (1-2 marzo) squadre e piloti del British Superbike si ritroveranno per la prima volta in pista in questa stagione, con diversi spunti d’interesse.

CERTEZZE

Con Scott Redding passato al World Superbike, chiaramente le attenzioni saranno incentrate sui due avversari nella corsa al titolo 2019. Da una parte Josh Brookes, Campione 2015 riconfermatissimo in PBM Ducati, dall’altra Tommy Bridewell che proseguirà il felice sodalizio con Moto Rapido Ducati. Per entrambi la continuità sarà l’asso nella manica per, pronti-via, presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2020 con i favori del pronostico.

NUOVI ABBINAMENTI

Tra le novità più attese chiaramente spicca Christian Iddon, ingaggiato da VisionTrack PBM Ducati in sostituzione di Redding. L’ex specialista del Supermotard ha lasciato il posto in TAS Racing BMW a Bradley Ray, con a sua volta Buildbase Suzuki che ha scommesso su Keith Farmer e Kyle Ryde. Nel BSB 2020 non sarà da sottovalutare il potenziale di Massingberd Mundy FS-3 Kawasaki con Danny Buchan e Lee Jackson, così come di Peter Hickman nuovamente in Smiths Racing BMW.

NUOVE MOTO

Ai test di Monteblanco e Jerez ci sarà inoltre la premiere per le nuove moto. Honda Racing UK con i fratelli Glenn ed Andrew Irwin farà debuttare in configurazione BSB la nuova CBR 1000RR-R SP, arma totale per riappropriarsi di un titolo che manca ormai dal 2013. Quattro saranno invece le nuove R1 2020 in pista: Tarran Mackenzie e Jason O’Halloran con McAMS Yamaha, Dan Linfoot ed il Campione britannico Supersport in carica Jack Kennedy con TAG Racing.