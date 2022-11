Il British Superbike cambia tutto: format rivoluzionato per il 2023

Dalla sua istituzione del 2010, lo Showdown del British Superbike ha sempre fatto discutere. Un format con i suoi pro ed i suoi contro, di certo divisivo. Chi ne ha saputo apprezzare il fatto di aver tenuto sempre i giochi aperti per il campionato fino all’ultimo round (fatto oggettivo), chi invece non si è mai tirato indietro nel denunciare elementi anti-sportivi alla base di questa formula (anche qui, oggettivamente). Per il 2023, di fatto, lo Showdown non ci sarà più. O meglio: verrà mantenuto, ma non più a “valenza play-off“, bensì come mero distinguo di non uno, nemmeno due, bensì tre differenti sistemi di punteggio.

LO SHOWDOWN ORIGINARIO DEL BRITISH SUPERBIKE

Andiamo con ordine. Al fine di scongiurare l’assegnazione di titoli con largo anticipo (vedi Leon Camier nel 2009, vincitore di 19 delle 26 gare disputate), nel 2010 il promoter MSVR introdusse nel BSB per la prima volta lo Showdown. I migliori 6 piloti emersi dai primi 9 (diventati successivamente 8) round si sarebbero qualificati per i play-off dei conclusivi tre appuntamenti, tutti promossi a quota 500 punti più gli addizionali Podium Poins totalizzati nella prima parte della stagione. Una formula rimodellata negli ultimi anni, ammettendo 8 e non 6 piloti, proiettati a quota 1000 punti più 5 punti per ogni vittoria conseguita nei primi 8 round, 3 per ogni secondo posto ed 1 punticino per ciascun terzo posto totalizzato.

GIOCHI SEMPRE APERTI

Come detto, un format che ha fatto discutere, considerando che non è propriamente il più sportivo della vita. Si sono visti piloti dominare la prima parte della stagione (vedi Jason O’Halloran nel 2021) poi depauperare il proprio vantaggio con l’inizio dello Showdown, ma in linea di massima quasi sempre si è laureato Campione il pilota ad aver totalizzato il maggior numero di punti anche con il sistema di punteggio tradizionale. Shane Byrne, che questo format di titoli ne ha vinti e persi, ha sempre detto che alla fine era questione di adattamento. “Questo è il regolamento, si corre di conseguenza“, lo Shakey-pensiero. Con il pregio, per pubblico e tutte le parti coinvolte nel British Superbike, di tenere alto il livello di attenzione fino al termine della stagione con i giochi rimasti sempre aperti.

IL BRITISH SUPERBIKE CAMBIA NEL 2023

Il promoter MSVR spesso e volentieri ha preso decisioni impopolari, rivelatesi col senno di poi di successo. Lo stesso Showdown, ma anche e soprattutto il regolamento tecnico. La centralina unica ha fatto scuola (tardivamente mutuata da altre realtà), garantendo spettacolo in pista ed un equilibrio di massima tra le moto in gara. In segno di continuità a questo suo modus operandi, in ottica 2023 ha stravolto il format del campionato. Vediamo come.

TRE SISTEMI DI PUNTEGGIO

Di fatto lo Showdown non sarà più a “sistema play-off“, bensì a “sistema punteggio“. I primi 8 (di 11) round non serviranno più a selezionare gli 8 piloti ammessi allo Showdown, bensì rappresenteranno una marcia di avvicinamento al gran finale. Nei primi 8 appuntamenti verrà adottato un sistema di punteggio inedito, con 18 punti assegnati per ciascuna vittoria fino al punticino per il 15° (18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1). Con il nono round, si entrerà nello Showdown, con un sistema di punteggio diverso (stile Motocross) per la nona e decima prova rispettivamente di Oulton Park e Donington: 25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Il gran finale previsto a Brands Hatch prevede inoltre una terza differente assegnazione di punti nelle tre gare in programma: 35-30-27-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2. Chi, nell’arco della stagione, avrà totalizzato più punti, si assicurerà il titolo. Senza play-off, senza punti addizionali, solo con la confusione di dover memorizzare questi tre diversi sistemi di assegnazione del punteggio.

NUOVA ERA PER IL BRITISH SUPERBIKE

Un format non proprio di difficile comprensione, ma oggettivamente complicato da tenere a mente per tutti. Il pubblico al seguito del BSB ha manifestato le proprie obiezioni in tal senso, ma non sono mancati numerosi “Wait and see“. Si vedrà pertanto nel 2023 chi avrà ragione, per quanto vi siano diversi precedenti in tal senso. Nel 2014 il punteggio raddoppiato per l’ultimo GP di Formula 1 rimase un (criticatissimo) unicum, mentre nel Mondiale Endurance FIM EWC è prassi dalla stagione 2016/2017 a questa parte per l’ultimo round (punteggi moltiplicati per il coefficiente 1.5). Tanta confusione, ma spesso MSVR ha avuto ragione. Anche, come in questo caso, attuando delle scelte impopolari, contro il parere di tutti (o quasi).