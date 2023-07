British Superbike a Brands Hatch e fa il pieno di novità 2024

Correre a Brands Hatch è sempre una libidine. Se a farlo è il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta, lo è ancora di più. Tradizionale appuntamento estivo previsto dal calendario, il BSB questo fine settimana fa tappa sull’adrenalinico tracciato londinese, portando con sé interessanti verdetti dalle prime prove libere e diverse novità. Tra il ritorno, per la seconda distinta occasione stagionale dopo Donington Park, della Superpole “vecchio stile” con 1 giro lanciato per 15 piloti ed una serie di novità preannunciate in ottica 2024, a Brands Hatch gli spunti non mancano.

BRITISH SUPERBIKE ANTICIPA I TEMPI PER IL 2024

Partiamo proprio da quest’ultimo punto. Con largo anticipo, il promoter MSVR ha ufficializzato alcune novità tecnico-regolamentari per l’anno nuovo. Considerati alcuni rumors tutt’altro che beneauguranti (si parla di un disimpegno di McAMS Yamaha…), l’obiettivo è di permettere alle squadre che corrono attualmente nella Superstock 1000 britannica di effettuare il salto di categoria verso il BSB. Per questo verrà ulteriormente semplificata la centralina elettronica unica MoTeC (sempre senza aiuti quali controllo di trazione, anti-wheelie e launch control) e, ove possibile, si interverrà per un contenimento dei costi.

DUE NUOVE CLASSI

I dettagli verranno svelati in seguito, ma nel frattempo MSVR ha (nuovamente) precorso i tempi annunciando due novità che faranno scuola. Tra i campionati di contorno al British Superbike vi sarà la National Sportbike, aperta a moto quali Aprilia RS660, Kawasaki Ninja 650, Honda Hornet 750 e Yamaha R7, riservata ai piloti di almeno 16 anni di età e con un sistema di equiparazione delle performance tramite BoP e centralina unica Mektronic. Arriverà inoltre il monomarca Kawasaki British Superteen Championship per i giovani da 15 a 20 anni di età, tutti al via con le medesime ZX-4R. Il vincitore riceverà una “borsa studio” di Kawasaki UK per passare successivamente al British Supersport.

AZIONE IN PISTA A BRANDS HATCH

Un 2024 che si prospetta decisamente interessante ed avveniristico per il BSB, mentre nella più stretta attualità i due turni di prove libere del venerdì hanno determinato i 12 piloti ammessi di diritto alla Superpole in programma domani a partire dalle 13:15 locali. Tra questi figura Ryan Vickers (OMG Racing Yamaha), in 1’25″138 il più veloce delle FP2 a precedere nell’ordine il capo-classifica di campionato Tommy Bridewell (BeerMonster PBM Ducati) e Jason O’Halloran (McAMS Yamaha). Continua a ben figurare con la Honda gestita in proprio l’iridato Moto3 2015 Danny Kent, quarto con Josh Brookes (leader delle FP1 su FHO Racing BMW) a seguire. Addirittura ventiquattresimo (penultimo) altresì Tito Rabat, al secondo gettone di presenza con McAMS Yamaha dopo l’incoraggiante weekend vissuto a Snetterton, suo malgrado incappato in una caduta senza conseguenze fisiche alla curva intitolata a Barry Sheene.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Brands Hatch GP, Classifica Prove Libere 1+2

1- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’25.138

2- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.081

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.098

4- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.113

5- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.116

6- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.293

7- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.381

8- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.414

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.460

10- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.494

11- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.509

12- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.665

13- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.739

14- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.755

15- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 0.866

16- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.899

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.103

18- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.142

19- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.517

20- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.800

21- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.813

22- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.084

23- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.175

24- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.199

25- Liam Delves – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 3.230