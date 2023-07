Andrea Antonelli, il ricordo: dieci anni senza il suo sorriso

Andrea Antonelli aveva come simbolo lo squalo. Lui amava gareggiare sull’acqua e proprio in una giornata di pioggia di dieci anni fa l’incidente fatale. Il Mondiale Superbike aveva fatta tappa, per il secondo anno, al Moscow Raceway Project un nuovo circuito costruito fuori Mosca. Già la prima edizione si era corsa sotto l’acqua, la seconda in condizioni proibitive.

Andrea Antonelli però era sereno, si sentiva sicuro, quel giorno sotto la pioggia pensava di poter fare una grande impresa, come aveva raccontato suo padre Arnaldo in un’intervista a Corsedimoto (leggi qui). Gareggiava per il team Go-Eleven ed era in piena crescita. Aveva sempre al suo fianco Denis Sacchetti e Stefano Morri che dopo essere stato il suo team manager al Bike Service, aveva continuato comunque a seguirlo. All’improvviso una caduta, si è alzato per andare a riprendere la moto ed è stato investito. In suo cuore si è fermato. Nel paddock della Superbike e nel motociclismo in generale è venuto a meno il respiro.

Andrea Antonelli era amatissimo da tutti. Aveva 25 anni, non era ancora un campione ma molto probabilmente lo sarebbe diventato. In Superstock 1000 e 600 aveva collezionato tanti podi ed era alla sua seconda stagione in Supersport. Correva con un’ottima squadra ed aveva tutto per emergere. Era un pilota serio, preparato, educato, corretto: curava al massimo ogni dettaglio. Nella vita quotidiana lavorava come geometra per tenersi aperta una strada nel caso non riuscisse a sfondare come pilota. Tutti però erano pronti a scommettere che ce l’avrebbe fatta. Aveva talento, passione e s’impegnava in modo straordinario: ci credeva, era certo di farcela. Il destino purtroppo è stato crudele. Tanti lo ricordano ancor oggi non dolore e nostalgia.

Dopo la sua morte è stata aperta onlus per mantenere vivo il suo ricordo e sostenere dei progetti di solidarietà sul suo territorio: www.andreaantonellionlus.com