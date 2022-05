Doppietta di Brad Ray, Haslam a podio nel British Superbike

Coadiuvato (finalmente…) da una moto competitiva, Bradley Ray in questo momento della stagione 2022 del British Superbike sembra non avere rivali. Al dominio vissuto ieri in Gara 1, “Telespalla” ha fatto seguire una perentoria affermazione in una seconda manche che ha presentato diverse avversità lungo il cammino. Dalla competitività dei suoi avversari passando per un interlocutorio ingresso della Safety Car a 2/3 della distanza di gara che aveva rimesso tutto in discussione. Insidie che non hanno precluso a Brad Ray la gioia del bis.

DOPPIETTA DI BRADLEY RAY NEL BRITISH SUPERBIKE

Tornato ieri alla vittoria dopo 4 anni d’attesa, Bradley Ray si è ripetuto dando nuovamente prova del suo straordinario affiatamento con la Yamaha R1 (versione 2021) del team RICH Energy OMG Racing. Scattato dalla pole, dalla partenza fino all’arrivo ha fatto l’andatura con un passo forsennato, comprensivo del nuovo primato sul giro in 1’33″620. Un gran bel viaggiare che ha permesso a Ray di avvicinare in campionato il capo-classifica Glenn Irwin (9° sul traguardo), il tutto aspettando la ghiotta chance per il tris rappresentata da Gara 3.

CHE GARA DI HASLAM!

Ray ha fatto la differenza in una contesa neutralizzata per 3 giri dall’ingresso della Safety Car, resasi necessaria in seguito allo spaventoso volo (fortunatamente senza conseguenze) di Luke Mossey alla Druids. Ricompattato il gruppo, al restart ha sfruttato l’occasione Lee Jackson (FS-3 Racing Kawasaki) per sfilare Kyle Ryde ed aggiudicarsi un pregevole secondo posto, arrivando nel finale vicino ad un Ray in controllo della situazione. Discorso analogo per un combattivo Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki) che ritrova il podio nel BSB: Quinto fino a quel momento, alla ripartenza ha sfilato Skinner e Ryde, centrando proprio nel finale un terzo posto che fa morale dopo le difficoltà incontrate a Silverstone.

SYKES DOPO LA MUSICA

Niente da fare invece per Tom Sykes, addirittura tredicesimo e, di fatto, mai in gara. Una corsa disastrosa per tutti i Ducatisti del British Superbike con Josh Brookes soltanto decimo con passo del gambero, mentre Tommy Bridewell (potenziale da top-3) è scivolato via al quarto giro in piena Lodge. Per loro possibilità di riscatto nel tardo pomeriggio con la terza ed ultima gara in programma ad Oulton Park.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Oulton Park, Classifica Gara 2

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 18 giri in 29’25.084

2- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.585

3- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.389

4- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 3.528

5- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.830

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.651

7- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 7.799

8- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 8.252

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 10.001

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 10.908

11- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 11.440

12- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 11.985

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 13.299

14- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 13.508

15- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 18.588

16- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 19.073

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 19.414

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 19.530

19- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 24.194

20- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 24.261

21- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 26.609

22- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 31.131

23- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 31.263

24- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 31.263

25- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – a 1 giro

26- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro