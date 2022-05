MotoGP Test Jerez: alle 13:00 Zarco in vetta, novità per Bastianini

Il Gran Premio di Spagna si è appena concluso, ma di continua a girare a Jerez. La MotoGP è in azione per una giornata di test ufficiali, tra qualche novità e ricerca della quadra per alcuni piloti. Alle 13:00 comanda Johann Zarco su Brad Binder e Fabio Quartararo. La giornata di prove finirà alle 18:15, vediamo intanto come sta andando.

Novità per Bastianini

Più dei tempi, è giornata di prove per capire cosa migliorare. Suzuki, al lavoro su aerodinamica, è apparsa troppo in difficoltà stavolta rispetto alle gare precedenti, con Alex Rins in particolare al primo zero stagionale. Ma anche per Joan Mir è stata una corsa molto difficile. Si lavora sui dettagli in casa Yamaha, visto che Quartararo non può essere ‘accontentato’ nella sua richiesta di maggiore potenza. Passando in Ducati, è andata ancora peggio al duo Pramac, tra la caduta di Zarco e la doppietta incidente e sanzione per Martín. Niente di nuovo in generale in Ducati, tranne alcuni aggiornamenti per Enea Bastianini: il pilota Gresini ha ricevuto le versioni 2022 di carenatura, pacchetto aerodinamico e presa d’aria.

Foto: motogp.com

Honda e Aprilia al lavoro

Ben tre moto invece nel box di Marc Márquez: dopo il 4° posto con ‘salvataggio’ di ieri, questi sono test importanti alla ricerca di sensibili passi avanti. Per la truppa Honda segnaliamo un incidente alla curva 1 per Takaaki Nakagami, in seguito portato al Centro Medico per controlli. Nessuna frattura, ma i test sono finiti: il pilota è in viaggio per Barcellona per effettuare una risonanza magnetica. Nonostante il podio preso ieri di forza, Aleix Espargaró ha accusato qualche problema alla frizione. Non l’unico aspetto da sistemare: al lavoro anche su abbassatore, elettronica, airbox, telaio e forcellone. Aprilia, che ha appena perso le concessioni, è l’unica squadra in azione oggi con anche il suo collaudatore Lorenzo Savadori, reduce da due wild card. A referto anche un incidente per Maverick Viñales, attivissimo ma scivolato alla curva 7. Stesso punto in cui cadrà in seguito anche Darryn Binder.

I tempi alle 13.00