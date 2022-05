MotoE: Mattia Casadei che bel podio in MotoE “Eric Granado non fa paura”

Mattia Casadei promosso a pieni voti nel suo primo appuntamento stagionale del motomondiale MotoE. Il giovane riminese è stato l’italiano più brillante sia nelle prove che nelle due gare. Si è qualificato in prima fila, ha lottato per il successo in gara-1 anche se purtroppo è caduto per un contatto con Pons ed è salito sul terzo gradino del podio in gara-2.

Mattia Casadei, soddisfatto del tuo esordio stagionale nel motomondiale?

“Sono abbastanza contento. Purtroppo sabato sono caduto altrimenti sarebbe stato un week-end perfetto. Sono stato veloce in tutte le prove libere, in qualifica, andavo bene in gara-1 poi è successo quello che è successo. In gara-2 sono stato molto veloce a parte un piccolo errorino ma ci può stare. Sono riuscito a recuperare bene quindi sono molto contento”.

Eri al debutto con Pons Racing. Come ti sei trovato con la nuova squadra?

“Molto bene e ringrazio tutto il team perché mi ha fatto una moto fantastica e crede in me. Sono molto felice, c’è un clima fantastico all’interno della squadra”.

Hai subito instaurato un buon rapporto con il tuo nuovo compagno di squadra Jordi Torres?

“Mi sono trovato molto bene con lui, se può mi da una mano, ci aiutiamo a vicenda, ridiamo e scherziamo. C’è un bell’ambiente e sono molto contento di questo”.

Eric Granado ha vinto le prime due gare. Fa già paura in ottica campionato?

“Granado è molto forte però non mi fa paura. In gara 2 sono riuscito a fare il giro veloce che mi hanno cancellato perché toccato il verde però lo avevo fatto quindi il potenziale lo abbiamo. C’è ancora da lavorare però siamo sulla strada giusta. Mi dispiace solo la caduta perché sarei potuto essere molto più avanti in classifica generale ma ci sono tante altre gare quindi vediamo di continuare a lavorare così. Se continuiamo su questa strada così torniamo su in classifica senza problemi”.