Danny Buchan riporta BMW alla vittoria nel British Superbike

Alla ventesima gara del British Superbike 2022, una BMW torna a vincere. Il merito è di Danny Buchan, specialista di Cadwell Park dove riuscì già a vincere con Kawasaki (stagione 2019), in grado di ripetersi in questa circostanza al culmine di una prestazione impeccabile in Gara 2. Scattato dalla seconda casella, l’originario dell’Essex dall’holeshot alla prima curva ha sempre comandato una contesa conclusasi anzitempo con l’esposizione della bandiera rossa per la caduta, risoltasi fortunatamente senza conseguenze, di Josh Brookes al Mountain.

PRIMA VITTORIA BMW NEL BRITISH SUPERBIKE 2022

Dopo Honda, Yamaha e Kawasaki, si unisce anche BMW Motorrad tra i costruttori impegnati nel British Superbike in grado di vincere almeno una gara quest’anno. Dopo una serie di round difficili, la casa dell’Elica con il team SYNETIQ BMW by TAS di Hector e Philip Neill si è garantita questa prima soddisfazione stagionale, conseguita oltretutto con un pilota finora sotto esame ed in discussione in ottica 2023. Con la doppietta dello scorso anno a Knockhill in grado di conquistare le prime due vittorie della nuova M 1000 RR nel BSB, Danny Buchan raggiunge così un ulteriore traguardo, arrivando a quota 5 affermazioni in carriera nella categoria.

BRAD RAY SECONDO PAREGGIA I CONTI CON O’HALLORAN

Buchan non ha certamente avuto vita facile, in quanto si è ritrovato per 10 giri Bradley Ray (OMG Racing Yamaha) a ruota. Tuttavia, senza commettere la benché minima sbavatura, ha chiuso tutte le porte, con “Telespalla” costretto ad accontentarsi del secondo posto dopo la perentoria affermazione di Gara 1. Un successo che gli consente di pareggiare i conti in campionato della “Main Season” con Jason O’Halloran, inspiegabilmente soltanto ottavo e battuto negli ultimi giri anche da un convincente Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki), quarto in rimonta a precedere Rory Skinner, Andrew Irwin e Peter Hickman.

DUCATI RITROVA IL PODIO NEL BSB

Se BMW è tornata alla vittoria, restano a digiuno di successi Suzuki e Ducati. Per la casa di Borgo Panigale se non altro c’è il ritorno sul podio con Tommy Bridewell, quarto con la V4 R con nuovo forcellone ed un abbuono di 250 giri concessi dal regolamento vigente. Ai margini della top-10 invece Tom Sykes mentre, come detto, Josh Brookes è finito a terra al Mountain, evitato di un soffio da Christian Iddon. Questa caduta ha comportato l’esposizione della bandiera rossa, con la classifica definita in base all’ultimo settore completato da tutti i piloti e, pertanto, con la stragrande maggioranza di loro che non era riuscita persino a transitare sul traguardo.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Cadwell Park, Classifica Gara 2

1- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 16 giri in 23’06.419

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.815

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 3.944

4- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

5- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – a 1 giro

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – a 1 giro

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – a 1 giro

9- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

10- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – a 1 giro

11- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – a 1 giro

12- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – a 1 giro

13- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – a 1 giro

14- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

15- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – a 1 giro

16- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – a 1 giro

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

18- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

20- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

21- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – a 1 giro

22- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

23- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – a 1 giro

24- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro