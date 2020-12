Brian McCormack continua nel BSB grazie a FHO Racing

Brian McCormack proseguirà l'impegno nel BSB anche per la prossima stagione in sella ad una BMW con il supporto del team FHO Racing di Faye Ho.

Il team FHO Racing di Faye Ho non soltanto darà l’assalto al British Superbike 2021 con Peter Hickman e Xavi Forés in sella alle nuovissime BMW M 1000 RR, ma supporterà anche l’analogo impegno nel BSB di Brian McCormack. Il motociclista irlandese, già Campione dell’Irish Superbike e presenza fissa delle corse su strada, affronterà la sua seconda stagione completa nella serie con il supporto della struttura di Faye Ho e sotto le insegne The Roadhouse Macau by FHO Racing.

SECONDA STAGIONE PER MCCORMACK

Complice la cancellazione di gran parte delle corse su strada, nel 2020 Brian McCormack ha visto il BSB come suo impegno prioritario. In sella ad una BMW ha fatto esperienza, ottenendo due diciannovesimi posti quali migliori risultati. Per il 2021 l’irlandese ripeterà questo impegno nel BMW, presenziando inoltre alle principali road races grazie al supporto proprio di Faye Ho.

LE PAROLE DI BRIAN MCCORMACK

“Avevo incontrato Faye negli anni scorsi e mi ha aiutato non poco per poter affrontare la mia prima stagione nel BSB“, ricorda McCormack. “Adesso ha intensificato questo suo supporto ed è davvero fantastico poter annunciare i nostri piani così in anticipo. Purtroppo non poter correre al TT è stato un duro colpo, ma spero di poter pianificare la partecipazione a qualche corsa su strada in Irlanda prima dell’inizio del BSB. Probabilmente questa è la miglior opportunità che ho avuto nelle competizioni in carriera.”