Il team 2R nel mirino: dopo l'esclusione dal Mondiale e la successiva "grazia", al Motorland la vittoria di Victor Rodriguez è stata cancellata. Ecco il motivo della squalifica

Il team 2R mette di nuovo in subbiglio il paddock della Superbike. La piccola formazione con base a Ravenna impegnata nel Mondiale WSSP300, la entry class delle derivate dalla serie, a luglio era stata cacciata da Jerez, ed esclusa dall’intero Mondiale, per aver aperto la propria hospitality contravvenendo alle norme Covid-19 (qui tutta la storia). Poi, dopo aver dovuto saltare il round di Portimao, era stata graziata da Dorna. Per cui la squadra italiana era ripartita dall’Italia per partecipare al doppio round i Aragon. Ma adesso arriva una nuova sanzione, la squalifica di Victor Rodriguez da tutte le gare disputate al Motorland. E’ una decisione pesantissima perchè la promessa spagnola sabato scorso aveva vinto la gara, con una prodigiosa rimonta dalla trentesima posizione in griglia.

Ecco perchè sono stati esclusi

La Kawasaki 400 di Rodriguez è stata vivisezionata dai commissari tecnici dopo gara 2 del round Teruel, come si evince chiaramente dalla foto che pubblichiamo qui sopra. “Forse siamo scomodi, ci volevano buttare fuori ad ogni costo e hanno controllato minuziosamente ogni minimo dettaglio della moto” racconta Roberto Antonellini, ex pilota di livello internazionale adesso proprietario di 2R Racing. L’indagine è partita, pare, su reclamo del team Yamaha Motoxracing che schiera Bahattin Sofuoglu. “Era tutto in perfetta regola, per cui si sono attaccati alla pulizia alla bava della sede di una valvola, che non sarebbe consentita dal regolamento”.

Classifiche riscritte

Così è arrivata la squalifica che ha mandato in fumo l’impresa di Victor Rodriguez, 20 anni. Gli organizzatori hanno riscritto tutte le classifiche di Aragon, escludendo il pilota di 2R Racing, e aggiornato la classifica del Mondiale. La squalifica ha consegnato la vittoria a tavolino allo stesso Bahattin Sofuoglu.