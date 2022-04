Valentino Rossi apre le porte del Ranch: week-end a 2.999 euro

Il Ranch di Valentino Rossi a Tavullia è una meta ambita da tantissimi fan del #46. Nonostante il suo nuovo impegno con le quattro ruote, il Dottore continua ad allenarsi con la solita regolarità sullo sterrato ovale e ospita colleghi provenienti da tutto il mondo, come Tim Gajser, Andrea Dovizioso e Lorenzo Savadori, giusto per citare i più recenti. A breve 12 tifosi fortunati potranno accedere al Motor Ranch VR46 durante il secondo week-end di giugno. Ma nella vita tutto ha un prezzo.

Valentino Rossi apre le porte del Ranch

La struttura realizzata dal nove volte campione del mondo e da suo padre Graziano è diventata una vera e propria fucina di giovani promesse del motociclismo italiano. L’Academy VR46 sta facendo scuola nel Motomondiale come esempio da seguire e anche a suon di risultati. Per non parlare della 100 Km dei Campioni che sta diventando un evento invernale di prestigio e seguito anche dalle TV. Chi ha sempre sognato di mettere piede al Ranch di Valentino Rossi ora può farlo grazie alla VR46 Ranch Experience. Un evento esclusivo che permetterà a 12 persone di partecipare a un corso di guida VIP all’interno della struttura.

L’evento prenderà il via sabato 11 giugno con la visita al museo Marco Simoncelli di Coriano, la cui scomparsa ha portato alla creazione dell’Academy. Nello stesso giorno, prima di pranzo, i partecipanti visiteranno anche le strutture dell’azienda VR46 a Tavullia, dove vengono gestiti tutto il merchandising e le molteplici attività del gruppo di Valentino Rossi. Dopo il pranzo e una fugace visita al Fan Club la comitiva dei 12 si recherà al Ranch per vedere il Dottore e i suoi allievi sullo sterrato. Lì potranno chiacchierare con loro, condividere esperienze, guardarli andare di traverso e condividere un barbecue con l’approssimarsi della sera.

La VR46 Ranch Experience

Domenica 12 giugno i partecipanti al corso avranno a disposizione l’ovale per completare un corso di guida su sterrato condotto da Marco Belli, sotto l’occhio vigile di alcuni dei piloti della VR46 Riders Academy. La giornata prevede diverse sessioni teoriche e pratiche in pista con moto Yamaha YZF 250 e 450 cc. Per partecipare alla VR46 Ranch Experience servirà pagare la cifra di 2.999 euro, che include il corso, il pernottamento presso l’hotel Kursaal di Cattolica, tutti i pranzi e le cene, e anche parte dell’attrezzatura utilizzata durante la giornata della domenica (casco AGV AX9 Carbon, TCX stivali da enduro e guanti da fuoristrada).

Nel caso vogliate portare con voi un accompagnatore, dovrete pagare ulteriori 1.099 euro. Questi ultimi avranno accesso alle stesse esperienze ad eccezione del corso di domenica, dove si limiteranno a guardare l’azione dal lato della pista. Ovviamente servirà anche un pizzico di buona sorte, perché l’esperienza sarà garantita solo a 12 persone selezionate da Dainese, sul cui portale si potrà inviare il modulo di iscrizione