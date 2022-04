MotoGP, l’hospitality Mooney VR46 brilla nella notte di Portimao

La carovana della MotoGP è approdata nell’autodromo dell’Algarve per la prima tappa europea. Diversi team sono arrivati con i loro nuovi motorhome, fra questi anche Gresini Racing, leader del Mondiale con Enea Bastianini. La squadra di Nadia Padovani sbarca a Portimao con i nuovi motorhome MAN TGX 18.580, ma nella notte portoghese spicca l’hospitality del team Mooney VR46, di classe e limpido nella grafica e loghi, lasciando intravedere gli interni con un gioco di luci studiato nei minimi particolari.

Il paddock MotoGP è quasi pronto

L’area hospitality del team diretto da Alessio Salucci è stata realizzata e noleggiata dalla ditta tedesca Bischoff + Scheck AG, che da 25 anni crea concept straordinari e innovativi nell’ambito dei veicoli speciali soprattutto dedicati al mondo del Motorsport. Il team Mooney VR46 arriva a Portimao con Luca Marini alla ricerca della sua prima top-10 stagionale, dopo aver dimostrato un buon feeling con la Ducati GP22 sul giro secco e nelle qualifiche. Per Marco Bezzecchi obiettivo zona punti. “Ci aspetta un weekend impegnativo“, anticipa il team manager Pablo Nieto. “Luca è andato forte qui lo scorso anno nella prima delle due gare e continua a lavorare per fare uno step sul long run e il ritmo. Per Marco l’obiettivo sono i punti e una miglior performance sul giro secco“.

Ancora lavori in corso per l’area hospitality del team satellite Yamaha RNF. La struttura è stata noleggiata da Paul Sannen ma la realizzazione affidata ad un’azienda spagnola. Gli uomini di Razlan Razali sono ancora in azione per essere pronti in vista del giovedì e domani potremo finalmente vederla completata dopo giorni di impegno. Il paddock della MotoGP si prepara per un altro Gran Premio di puro spettacolo (QUI gli orari) sui saliscendi violenti del tracciato di Portimao.