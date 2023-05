Superbike: il B-Max torna a casa senza correre. Che senso ha?

“Siamo venuti a Barcellona per correre e non per fare una vacanza” aveva scritto il team B-Max in una nota dopo un sabato nero in cui non aveva corso. Invece è stato proprio un giro a vuoto. In un Mondiale Superbike con il top dell’ingegneria, del know-how, dei mezzi e dei piloti c’è spazio anche per team che faticano al National Trophy. Domenica scorsa Gabriele Ruiu si era classificato quarto, dietro a Niccolò Canepa, Gabriele Giannini e Christian Gamarino. Quest’ultimi erano in sella a moto da trofei nazionali, in configurazione stock e dal valore tra i 45 ed i 60 mila euro (leggi qui) Dopo il National il B-Max è partito per Barcellona ma non ha girato.

Perché il B-Max non ha corso

“Abbiamo cercato in tutti i modi di risolvere un problema abbastanza serio – ha scritto il team B-Max– ma non avevamo i ricambi, richiesti al produttore in dicembre. Non siamo quindi riusciti a consentire al nostro pilota di correre alcun turno di libere, qualifiche e di gareggiare. Torniamo a casa con il rammarico e la rabbia di non aver avuto l’opportunità di intervenire tempestivamente già dal primo turno di libere. Ora dovremo stabilire con Dorna a quali e quanti round partecipare”.

Ed ora il National?

La settimana prossima ci sarà National Trophy al Mugello. Se il team non aveva i ricambi a Barcellona, chissà se li avrà in Toscana. Certamente desta una certa perplessità la scelta di una squadra e di un pilota che dichiarano che la priorità è il Mondiale (leggi qui), hanno pochi pezzi ma corrono comunque in un trofeo. A rigor di logica se si ha poco materiale si cerca di centellinare gli impegni. Tanto più se si corre con una moto esasperata. Tra l’altro la presenza di una Superbike ha un po’ destabilizzato l’ambiente National. Il regolamento è “open” ma se Giannini ha una BMW Stock e Ruiu una BMW Superbike si crea un po’ di confusione. Restano da capire dunque le dinamiche di alcune squadre ma anche degli organizzatori che le accettano.

Foto social B-Max