F1 GP Miami, Gara: Verstappen mostruoso, Ferrari lontanissima

La gara del Gran Premio di Miami 2023 di F1 va a Max Verstappen. Partito dalla nona casella della griglia, ha fatto una super rimonta effettuando 45 giri dei 57 totali con le gomme dure. Dopo la sosta è rientrato in pista a 1″6 da Sergio Perez e al 48° giro lo ha superato in curva 1.

Una prova di forza enorme da parte del campione del mondo in carica, che ha dimostrato ancora una volta che è lui il migliore. Perez era scattato dalla pole position e sperava di poter vincere oggi in Florida, ma il duello interno in casa Red Bull è stato vinto nettamente da Verstappen. Il pilota olandese allunga in testa alla classifica generale della Formula1.

F1 GP Miami 2023: Red Bull imbattibile, Ferrari dietro ad Aston Martin e Mercedes

Fernando Alonso riporta la Aston Martin sul podio. Gestione perfetta da parte del due volte campione iridato, che ha ottenuto il massimo possibile in questa gara. Buon quarto posto per George Russell con la Mercedes, che a sua volta non poteva fare di più oggi a Miami.

Quinta posizione per Carlos Sainz con una Ferrari deludente. Il pilota spagnolo ha anche preso una penalità da 5 secondi per eccesso di velocità in pitlane al momento del pit stop. Comunque non ha cambiato il suo risultato finale.

Sesto Lewis Hamilton, partito tredicesimo con la sua Mercedes W14. Al terzultimo giro il sorpasso sulla Ferrari Charles Leclerc. Gara strana del pilota monegasco, in grande difficoltà con la SF-23. Seguono le Alpine di Pierre Gasly e di Esteban Ocon, top 10 chiusa dalla Haas di Kevin Magnussen.

F1 GP Miami 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing LEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +5.384 1

3 Fernando ALONSO Aston Martin +26.305 1

4 George RUSSELL Mercedes +33.229 1

5 Carlos SAINZ Ferrari +42.511 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes +51.249 1

7 Charles LECLERC Ferrari +52.988 1

8 Pierre GASLY Alpine +55.670 1

9 Esteban OCON Alpine +58.123 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +62.945 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +64.309 1

12 Lance STROLL Aston Martin +64.754 1

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +71.637 1

14 Alexander ALBON Williams +72.861 1

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +74.950 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +78.440 1

17 Lando NORRIS McLaren +87.717 1

18 Nyck DE VRIES AlphaTauri +88.949 1

19 Oscar PIASTRI McLaren 1 L 1

20 Logan SARGEANT Williams 1 L 1

Foto: Formula 1