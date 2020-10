Il mondo del web trova sempre il modo di sdrammatizzare ciò che avviene in MotoGP, trovando un modo di strappare il sorriso pure in situazioni difficili

La seconda vittoria in MotoGP di Franco Morbidelli, la doppietta di Jaume Masia, la tripletta con vista mondiale di Sam Lowes. Aragon 2 ha offerto tanti spunti in ottica campionato con tre mondiali ancora vivissimi e pieni di incertezza, ma nel secondo weekend in terra di Aragona non sono mancati un po’ di rimpianti, soprattutto per i nostrani.

Nella classe leggera il tricolore ha fatto fatica ad impensierire gli spagnoli con un Albert Arenas adesso in caduta libera, mentre in Moto2 i due piloti dello Sky Racing Team Luca Marini e Marco Bezzecchi hanno visto sfumare forse definitivamente il sogno di vincere il mondiale. In MotoGP ci ha pensato Morbidelli a far sorridere gli italiani, ma dall’altra parte Andrea Dovizioso e Ducati hanno fatto ancora una volta fatica e a tre gare dalla fine le faccende mondiali sono diventate complicate.

Eppoi ci sono le grandi assenze: a quella di Valentino Rossi ancora fermo per la posività al Coronavirus si è aggiunto Riccardo Rossi, anch’esso positivo al Covid-19 e costretto allo stop per questo weekend di Moto3. Come sempre, però, c’è il mondo del web che cerca di sdrammatizzare alcune situazioni tristi cercando di strapparci un sorriso.

MOTOGP: CONCOMITANZA CON CONTE

La seconda Aragon non è passata inosservata anche per il cambio di orario, vista la concomitanza con la F1 a Portimao. Proprio durante la gara della MotoGP in Italia andava in diretta anche la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riguardo il nuovo Dpcm volto a fronteggiare la nuova ondata di Coronavirus nel nostro paese. Senza voler mancare di rispetto a nessuno, gli amici di @flop_gear hanno scherzato sul tema espandendo il decreto… anche alla MotoGP!