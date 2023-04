Matrimoni in autodromo: dove, quando e quanto costa

Sposarsi in autodromo? Se la coppia è appassionatissima di motori può essere una scelta molto romantica. In Italia ci sono stati alcuni rari matrimoni in circuito ma in alcuni paesi sono quasi la normalità. In Inghilterra ci si può sposare in tanti autodromi: da quelli più prestigiosi ai più piccoli. A Silverstone ci si sposa da dieci anni. Si possono fare le foto sul podio, in pista ed anche dei giri in supercar. E’ una location di successo per il giorno del “sì” anche Brands Hatch, una struttura che punta molto su questo settore con ampi spazi dedicati agli sposi ed ai loro ospiti. Ci si può sposare inoltre ad Oulton Park. Chi preferisce una location dal sapore più esotico può organizzare il proprio matrimonio al Bahrain International Circuit. Diffuse poi le celebrazioni negli impianti americani e canadesi.

I matrimoni in autodromo in Italia

L’Amministrazione comunale di Imola ha approvato la convenzione d’uso tra il Comune stesso e la Società IF Imola-Faenza Tourism Company, per la concessione in comodato gratuito della sala “Ayrton Senna”, all’interno dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”. Potranno essere celebrati dunque i matrimoni civili e le cerimonie per costituzione delle unioni civili. Le celebrazioni si possono svolgere ogni week-end da ottobre a marzo e nei giorni di martedì e mercoledì da aprile a settembre. La tariffa dovuta al Comune come rimborso spese è di 820,00 euro, la metà per le coppie residenti ad Imola.

Gli altri autodromo italiani non stanno ancora puntando su questi eventi tuttavia ci sono già stati alcuni matrimoni al Mugello. Il MWC è stato scelto per dei ricevimenti e per diverse proposte di matrimonio tra cui una particolare tra due super tifosi di Valentino Rossi durante un gran premio. Non mancano anche i fidanzamenti al circuito di Monza che alcuni anni fa ha ospitato “Monza Wedding”, una grande fiera dedicata al settore sposi.