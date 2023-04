MotoGP, Alex Marquez all’esame texano: “Vogliamo continuare a fare punti”

Alex Marquez va alla ricerca di conferme dopo la pole position e il podio conquistati in Argentina. Il pilota del team Gresini Racing spera in un altro ottimo risultato nel prossimo round MotoGP in Texas: ha segnato 21 punti tra Sprint Race e gara a Termas, risalendo dal sesto al quarto posto in classifica generale. Va alla ricerca del successivo step Fabio Di Giannantonio, che ha centrato la prima top-10 stagionale e portato a casa 6 punti iridati.

Marquez e Di Giannantonio all’esame texano

Dopo i primi due Gran Premi in sella alla Ducati Desmosedici, non ci sono più dubbi sul fatto che il due volte iridato Alex Marquez sia un top player della classe regina. Ma vuole ancora migliorare la sua performance e giocarsela con i big. Nella gara domenicale a Termas ha lottato alle spalle di Marco Bezzecchi, ma nel giro finale ha dovuto cedere la sua posizione a Johann Zarco. Il Circuito delle Americhe richiede impegno fisico e servirà arrivarci in ottime condizioni per ripetersi. “È un circuito difficile, ma che mi piace parecchio: il tracciato cambia tanto, a volte scorrevole a volte con tanti cambi di direzione. Servirà una moto agile e stabile allo stesso tempo. Veniamo da due buone prove e vogliamo continuare a fare punti ad ogni gara“.

Fabio Di Giannantonio va alla ricerca del suo primo podio MotoGP per riconfermare la fiducia nel team diretto da Nadia Gresini. “Austin è la gara più fisica del Mondiale e vedremo come sarà il fine settimana con una sprint race in più. È una pista sempre particolare, con tante buche, dove sarà fondamentale avere una moto stabile. Noi arriviamo da una buona prestazione in Argentina e vogliamo continuare su questa linea e centrare nuovamente la top10”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon