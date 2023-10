Marco Simoncelli, sono già passati 12 anni da quel terribile giorno

Oggi Marco Simoncelli avrebbe 36 anni. Chissà se gareggerebbe ancora in MotoGP o forse nel Mondiale Superbike che gli era piaciuto tanto quella volta in cui aveva corso ad Imola nel 2009. Magari duellerebbe con con Alvaro Bautista come ai tempi della classe 250. Il 23 ottobre di 12 anni fa il destino a scritto la parola fine alla sua vita ed ai suoi sogni. Il suo ricordo però è immortale.

Marco Simoncelli nacque a Cattolica il 20 gennaio 1987. Mentre frequentava le scuole elementari si divertiva con le minimoto nelle piste della riviera romagnola partecipando alle varie gare giovanili. Fin da bambino collezionava vittorie, podi e titoli. Debuttò ben presto sulle “ruote alte” ed a 14 anni si laureò Campione Europeo 125 approdando subito al Motomondiale.

Marco Simoncelli era il classico romagnolo DOC: spontaneo, solare, estroverso, divertente. In passato veniva soprannominato “Superpippo” per la sua altezza, le braccia lunghe e il passo ciondolante. Poi era per tutti “Sic” oppure “SuperSic”. Amava mangiare la piadina romagnola, trascorrere il suo tempo libero con la famiglia, la fidanzata Kate e gli amici. Viveva in una villa immersa nel verde tra Coriano e Sant’ Andrea in Besanigo dove i suoi cani avevano tutto lo spazio necessario per muoversi in libertà (guarda le foto). Prima di laurearsi campione si era diplomato sui banchi di scuola. Aveva frequentato per quattro anni il Liceo Scientifico ma vista l’impossibilità di conciliare moto e studio aveva cambiato ed aveva superato l’esame di maturità all’istituto per dirigenti di comunità. Non era un grande esperto di calcio ma faceva il tifo per il Milan.

La sua arma vincente probabilmente era il carattere: aveva una forza interiore granitica che non si è scalfiva neppure nei momenti più difficili. Simoncelli ha sempre creduto in se stesso lottando contro ogni avversità. Voleva dimostrare a tutti il suo valore. A livello caratteriale assomigliava al suo amico Valentino Rossi ma non voleva essere considerato un suo clone e rivendicava la sua unicità. Si allena regolarmente con il campione di Tavullia nella stessa palestra a Pesaro e con la moto da cross. Rossi è sicuramente il pilota che stimava di più e faceva tesoro di ogni suo consiglio ma ha sempre stimato molto anche Manuel Poggiali nonostante avesse un carattere completamente diverso dal suo.

Marco Simoncelli vinse il titolo Mondiale 250 nel 2008 e lo sfiorò l’anno successivo prima di approdare in MotoGP. Dopo una stagione di apprendistato, nel 2011 aveva iniziato ad andare veramente forte ed erano arrivati i primi podi. Poi… solo lacrime.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri