Lucia Rivera ricorda la rottura con Marc Marquez: “Mi è costato molto”

Lucia Rivera parla della rottura con il campione della MotoGP Marc Marquez: "Ebbene sì, la verità è che mi è costato molto".

Lucia Rivera non ha mai commentato la fine della sua storia d’amore con il campione MotoGP Marc Marquez. L’unica frese al riguardo fu postata suo social a marzo 2020, durante un viaggio in Messico in compagnia di sua madre. “La vita va avanti, o almeno così dicono, come se stessero insinuando che a un certo punto si era fermata“. Alcune settimane dopo ha evidenziato che c’erano commenti che la ferivano, ma non ha fornito dettagli su quanto accaduto con il pilota.

La curiosità dei suoi follower non si è mai fermata durante le comuni domande e risposte sui social. Stavolta la 22enne modella spagnola ha fatto riferimento per la prima volta alla sua rottura con Marc Marquez. “La fine della tua ultima relazione ti ha fatto cambiare e amarti più di prima?” è stata la domanda di un fa. “Ebbene sì, la verità è che mi è costato molto”. Lucia Rivera non nasconde di aver sofferto tanto dopo la rottura del fidanzamento durato un anno e mezzo, venuto alla luce nel febbraio 2019. All’epoca fu la rivista ¡HOLA! a pubblicare le prime immagini dei due per le strade di Barcellona.

Mesi dopo, dopo qualche scambio di messaggi sui social, sono apparsi in pubblico al gala della FIM dopo l’ultima gara a Valencia. All’inizio del 2020 la loro separazione era ormai ufficiale. Da allora Lucia ha pensato solo alla vita professionale e, dopo essersi dedicata alla moda, tenterà la fortuna come attrice. Seguirà così le orme di sua madre, che ha anche iniziato nella moda e ora è un’artista di teatro che vanta diverse apparizioni. Dal canto suo il sei volte campione MotoGP pensa a ritornare in pista quanto prima, dopo l’infortunio rimediato a Jerez. Nei giorni scorsi ha iniziato a pedalare sulla cyclette e a sollevare pesi con il braccio (sinistro) non infortunato. Tra poco più di due mesi inizia il Mondiale e vuole compiere il miracolo di essere in griglia. Sarebbe l’ennesima impresa del fenomeno di Cervera.