Jorge Lorenzo a Dubai per relax ed eventi pubblicitari

Jorge Lorenzo a Dubai per eventi promozionali e commerciali. L'ex pilota MotoGP nella stagione 2021 potrebbe ricoprire il rulo di commentatore TV.

Dopo una vacanza di un mese a Dubai l’ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo è tornato nella sua villa a Lugano. Oltre a dedicarsi al puro relax, per un periodo anche in compagnia di Max Biaggi, ha sfruttato la permanenza negli Emirati Arabi per alcune azioni commerciali e pubblicitarie. Insieme al marchio Lamborghini, ad esempio, si è reso protagonista di un video in collaborazione con ​​Mark Rios, in arte Mr. Dripping, un painting artist e fashion designer, celebre per la sua tecnica di pittura a goccia.

L’ex tester Yamaha ha diffuso sui suoi social un video realizzato in una lussuosa casa di Dubai. Qui Jorge Lorenzo arriva a bordo di una Lamborghini Aventador azzurra per ritirare un ordine fatto a Mr. Dripping. A lui si sono rivolti le migliori star internazionali per ricevere un dipinto: Chris Brown, Neymar Jr, Major Lazer, Nyjah Huston. Nel video l’artista è in azione per ritrarre il tre volte campione MotoGP in sella alla sua amata Yamaha M1. Ritirata la commissione, si allontana in sella ad una Indian FTR 1200, dal momento che nessun contratto lo lega più all’azienda di Iwata.

Per Jorge si parla di un possibile incarico come commentatore tv nel prossimo Mondiale MotoGP, ma al momento non c’è nulla di ufficiale. “Ricevere Mr. Dripping a Dubai e vedere come crea un’opera d’arte unica ispirata a un’immagine in sella a una Yamaha. Hai un talento incredibile Mark“, ha scritto il pilota spagnolo sui suoi social network.

