Valentino Rossi apre le porte del Ranch a Fabio Fognini che ringrazia sui social. Allenamenti intensi per il Dottore ad un mese dall'inizio del Mondiale.

Week-end al Ranch di Tavullia per Valentino Rossi e gli altri ragazzi dell’Academy VR46. Un mese esatto all’inizio della prima tappa a Jerez, dove mercoledì 15 luglio si procederà con la giornata di test che interesserà tutte le classi del Motomondiale. Come “special guest” c’era Fabio Fognini, uno dei più grandi tennisti del nostro Paese, vincitore di cinque ATP. L’atleta ligure è attualmente costretto a uno stop dopo l’intervento a entrambe le caviglie. “Non è nel mio spirito stare fermo ai box, ma è sempre bello passare un po’ di tempo insieme e vederti sgasare nel tuo ranch! In bocca al lupo a te e al tuo team“, scrive su Instagram il tennista ligure.

Grande entusiasmo anche da parte di Valentino Rossi e dei suoi allievi per la presenza del campione. “Grazie Fabio è stato un grande piacere!“, ha commentato sui social il campione di MotoGP. Luca Marini, invece, risponde: “E’ stato un piacere conoscerti!“. Per il Dottore è un periodo di lieti incontri. Appena pochi giorni fa, insieme ad alcuni amici più stretti, ha cenato in compagnia di Vasco Rossi sulla Riviera Romagnola. Ad oggi nessuna novità sul rinnovo di contratto in MotoGP, ma a detta di Uccio la firma potrebbe arrivare tra gli inizi di luglio e il primo Gran Premio del 2020.