Valentino Rossi e Vasco a Rimini: le leggende “sono ancora qua”

Valentino Rossi e Vasco Rossi a cena a Rimini. I due amici hanno trascorso alcune ore insieme in comapgnia di amici e familiari.

Valentino Rossi ieri ha girato con la VR46 Academy sul circuito di Misano. Sul medesimo tracciato, che a settembre ospiterà due round della MotoGP, c’era anche Aprilia che teneva il suo secondo giorno di test con Bradley Smith e Max Biaggi. Il Dottore ha refertato un’altra giornata di allenamenti in vista della partenza per Jerez che si terrà fra un mese. Una “splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera… finchè la sera non arriverà”, recitava una canzone di Vasco Rossi. E guarda caso la star del rock italiano da una settimana pernotta a Rimini e l’incontro fra i due non poteva certo saltare.

I signori Rossi, due icone del tricolore, insieme sulla riviera romagnola, gli scatti stanno facendo il giro del web. Sono giorni che il popolo locale si affolla nei pressi del Grand Hotel di Rimini in attesa di un autografo, un selfie, un semplice saluto. Una presenza che fa certo bene ai tanti fan dopo mesi di lockdown, in una delle province d’Italia maggiormente martoriate dal virus. Il Blasco ha dovuto rimandare il tour 2020, ma è fortemente intenzionato a rimandare di un anno il progetto.

Tra passeggiate in spiaggia e in bici, tra un allenamento in pista e sullo sterrato, Valentino Rossi si sono ritrovati davanti ad una bella tavola imbandita. Presente anche l’ormai inseparabile Francesca Sofia Novello e gli amici più intimi del 41enne, come Uccio e la moglie Pamela Severini. Dopo anni di storia “sono ancora qua”, sorridenti, sempre pronti ad “andare al massimo”. Il primo luglio andrà in onda in prima serata su RaiUno la lunga intervista concessa in una sala dell’hotel simbolo riminese che lo ospita. Due settimane dopo sarà la volta di tornare in pista con la Yamaha M1 per Valentino Rossi. Pronto a scrivere un nuovo capitolo alla sua epopea… “Va bene, va bene così”.