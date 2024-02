Due Tempi Bei tempi & Youngtimer “Abbiamo riacceso la passione”

Trent’anni di amore, di passione, di rumore che sembra musica. Alla mostra “Due Tempi Bei tempi & Youngtimer” sono state esposte moto costruite da fine anni ’80 al 2010. Oltre 350 i mezzi presenti, più di 7000 spettatori paganti ed uno spazio espositivo di 10mila metri quadri: sono i numeri che decretano il successo dell’evento organizzato da Franco Boscarato. La moto più ammirata a Piacenza è stata la Cagiva 500 V 594, una moto rarissima e dal valore inestimabile. Diverse moto sono state portate per alcuni minuti un’area esterna dove sono state accese per consentire a tutti di sentire il loro suono inconfondibile.

Gli ama le mitiche due tempi generalmente è un adulto over 50 che ragazzino scorrazzava con quelle moto in strada, magari ci girava in pista o semplicemente le ammirava da spettatore nelle gare in autodromo ed tv. All’Expo di Piacenza però ci sono stati anche tanti giovani. L’organizzatore aveva invitato ad esporre le proprie moto un gruppo di ragazzi che poi si è innamorato dei gioielli del passato.

“L’epoca tra fine anni ’80 e il 2021 a livello motociclistico è stata la più bella – afferma Franco Boscarato, presidente del motoclub Due Tempi Bei tempi & Youngtimer – c’era la passione vera, quella che poi si è un po’ spenta. Noi abbiamo cercato di riaccenderla e pensiamo di esserci riusciti considerando l’ottimo risultato raggiunto. Ci sono stati molti ospiti, abbiamo avuto tanto pubblico e soprattutto di qualità. Non c’era gente venuta tanto per trascorrere mezza giornata con il telefonino in mano. Alla mostra c’erano persone realmente interessate che s’informavano, volevano conoscere e sapere di tutto e di più sulle moto esposte. Ho assistito a scene di appassionati che telefonavano agli amici per dirgli di venire perché meritava”.

Due Tempi Bei tempi & Youngtimer è già proiettata al 2025

“L’anno prossimo avremo altri due padiglioni. Abbiamo già ricevuto tante richieste per poter essere presenti, alcune perfino dall’estero. Ci piacerebbe poter coinvolgere anche le Case motociclistiche. Le inviterò ad esporre alcuni esemplari rari conservati nei loro musei. Visto il successo riscosso da prima edizione, credo che in futuro “Due Tempi Bei tempi & Youngtimer” possa solo crescere e chissà, magari avere un respiro internazionale”.