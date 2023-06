Vietti in rampa di lancio, ma attenzione, non stiamo parlando Celestino bensì Doriano. Certo, può sembrare un’eresia paragonare il Mondiale Moto2 e National Trophy ma mentre Celestino ultimamente è un po’ in fase di stallo, il suo fratello maggiore quest’anno sta facendodei grandi progressi. A Vallelunga è salito per la prima volta sul podio conquistando il secondo posto dopo avere lottato per la vittoria fino all’ultimo giro. Il National Trophy, si sa, è un’ottima scuola ed in futuro Doriano Vietti potrebbe diventare tra i protagonisti in Superbike nei prossimi anni.

“Sono molto felice per il podio di Vallelunga – racconta Doriano Vietti a Corsedimoto – Gli sforzi fatti sono stati ripagati. Il team RR è stato bravissimo, siamo andati forte. Fa davvero piacere salire sul podio, è la prima volta sul podio del National e spero non sia l’ultima anzi. Mi auguro che sia un trampolino di lancio e di andare sempre più forte. Ringrazio la mia famiglia che mi sta sempre vicino, tutti gli sponsor e quanti mi consentono di correre”.

Cosa ti ha detto Celestino?

“Mio fratello mi ha fatto i complimenti. Già sabato mi aveva detto che avevo un buon passo, che ero messo bene e mi sarei dovuto concentrare sulla gara. Ho ascoltato i suoi consigli ed è andato tutto per il verso giusto”.

Come ti trovi in sella all’Aprilia?

“Molto bene sia con la moto con la squadra. Il team RR sta facendo un lavoro straordinario. Mi da la possibilità di esprimermi al meglio e non si risparmia mai. Facciamo sempre tanti tentativi proviamo sempre cose nuove, non ci perdiamo mai d’animo e facciamo veramente il massimo per trovare le soluzioni migliori per andare sempre più forte. Sono molto contento”.

Foto Salvatore Annarumma