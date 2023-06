Motocross : Lupino e Forato, che lotta nell’Italiano Prestige

Il prossimo fine settimana il Mondiale Motocross riparte col doppio round in Indonesia. Prima però c’è stata una nuova sfida nell’Italiano Prestige a Pietramurata con, neanche a dirlo, Alessandro Lupino (Beta-Fiamme Oro) ed Alberto Forato (KTM-Orbassano Racing) al vertice. Non solo per la gara: ora in classifica generale i due sono divisi da una manciata di punti (appena 70), anche se la tabella rossa rimane ancora nelle mani del crossista veneto campione in carica. In MX2 si esalta Valerio Lata (KTM-Motor Racing Vitinia), che si riscatta immediatamente dopo il forfait a Fermo per infortunio. Ricordiamo che mancano due round alla fine del campionato: a settembre si corre a Ponte a Egola (9-10/09) ed a Malpensa (23-24/09). Rivediamo intanto il fine settimana appena concluso.

MX1: Lupino dice 30

Svettano due protagonisti tricolori del Mondiale Motocross: il numero #1 Alberto Forato è in costante crescita a livello internazionale, possiamo dire lo stesso di Alessandro Lupino, frenato un po’ di più da alcuni recenti acciacchi fisici. Ma il veneto ed il viterbese sono gli assoluti protagonisti a livello italiano, al Circuito Ciclamino la storia non è stata diversa, nonostante alcuni intoppi. Nella prima manche brilla Lupino, mentre Forato cade subito e deve mettere in pratica una rimonta scatenata, fermandosi al 4° posto. Davanti a lui l’ottimo Filippo Zonta (GASGAS-Amsil) e Arminas Jasikonis (GASGAS-Millionaire Racing), che insidia l’italiano senza riuscire a strappargli il secondo posto.

Proprio Zonta si prende l’holeshot della seconda manche, pessima partenza per Lupino mentre Forato cade di nuovo ed è subito ultimo. Non per questo i due rivali per la tabella rossa scompaiono. Entrambi risalgono, si prendono la vetta della corsa e tutto lascia pensare ad un gran duello fino alla fine. Purtroppo però Lupino deve rallentare per un problema tecnico, Forato ha strada libera e si prende il successo davanti a Jasikonis, che ha la meglio sul viterbese e la sua Beta. Ma il 3° posto è sufficiente, Alessandro Lupino coglie il successo numero 30 nell’Italiano Motocross davanti ai “giganti” Alberto Forato ed Arminas Jasikonis, con lui sul podio overall. I due protagonisti nella generale sono sempre più vicini.

Motocross MX2: il ritorno di Lata

Il crossista italiano, tra i protagonisti dell’europeo motocross 250, torna alla carica ad Arco di Trento. Holeshot vincente di Alessandro Mannucci, che purtroppo non terrà a lungo. Si fa subito sotto Alexis Fueri (Fantic-La Rocca), che cerca il successo di manche, ma deve fare i conti con Valerio Lata, appena rientrato da un infortunio e determinato a prendersi la vittoria. È lui infatti il vincitore finale, con Fueri a seguire e Jan Pancar (KTM) che, nonostante i tentativi, deve accontentarsi del 3° posto. Gara 2 che inizia con l’ottimo scatto di Lorenzo Corti, prima di subire la risalita di Cas Valk (Fantic-Gaerne), Fueri e Lata. Il primo appare il più in palla e non molla più la vetta della corsa, nonostante i tentativi degli avversari. Il campione in carica Pancar, dolorante per una caduta di sabato, stavolta non tiene il passo ed è 4°. Lata riesce infine a prendersi il 2° posto, che vale così il secondo successo overall su Cas Valk e Alexis Fueri, sempre tabella rossa della categoria motocross con un buon margine sui rivali.

Foto: Social-Arminas Jasikonis