Curiosità: i successi di Valentino Rossi in versione rap su TikTok

“Papà chi è Valentino Rossi?” I ragazzini ed i bambini nati dopo il 2010 non lo conoscono ed è normale. Sono cresciuti quando Vale non era più all’apice dalla carriera e se i loro genitori non erano dei super fans dell’asso di Tavullia è comprensibile che sappiano poco o nulla di lui. Ultimamente i bambini stanno scoprendo Valentino Rossi attraverso un rapper molto seguito tra i giovanissimi. Gli adulti sicuramente non lo conoscono, il nome non dice nulla agli over30: Loris.Music. Su TikTok però è una star con oltre un milione di followers. Ovviamente è ancora lontano da Khabir Lame me sta scalando la classifica dei TikToker più seguiti in Italia.

Il giovane cantante italo albanese quando Valentino Rossi ha lasciato le corse ha scritto un brano “Sole e luna” molto orecchiabile che ripercorre la carriera ed è una vera e propria dichiarazione d’amore. Il rapper ricorda Valencia 2006, gli anni in Ducati, il sorpasso al Cavatappi, il dolore per la morte del Sic, le sfide con Marquez… Loris.Music pubblica regolarmente dei video dedicati a Vale con sotto l’avviso “le azioni di questo video sono eseguite da professionisti, non imitarle”. La cosa fa sorridere ma le clip sono rivolte ai minorenni. Fino a 13 anni non ci si può iscrivere a TikTok ma si possono guardare i video ed i bambini sono appassionatissimi di questa piattaforma. Non è un caso che ultimamente le case motociclistiche, e Dorna stessa, siano presenti su TikTok con gag e video divertenti che strappano qualche risata. Il motorsport guarda al futuro ed ora sta cercando di conquistare anche la cosiddetta generazione Alpha, quella di chi è nato dopo il 2010.

