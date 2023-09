Perchè un podcast

Il confronto per noi di Traiettorie è fonte di crescita e arricchimento, per questo motivo ci siamo ritagliati il nostro spazio anche su Spotify per dialogare e portare punti di vista differenti. Questo ci permette di condividere le riflessioni e gli approfondimenti degli esperti del settore con i brand e i professionisti del settore. Tutto ciò per sottolineare ancora una volta il nostro obiettivo: trasformare il mercato del motorsport riportando al centro la relazione tra brand e audience.

Il primo episodio

Per inaugurare il podcast abbiamo invitato a confrontarsi: Sabina Oriani, Chief Marketing Officer di Prometeon Tyre Group, Simone Dall’Angelo, Executive Advisor di Twig, e Giulia Sormani, Direttrice tecnica del Master in Design the Digital Strategy del Politecnico di Milano, organizzato da POLI.design. In questo primo episodio si parla del cambiamento di approccio che i brand possono portare e devono compiere quando entrano nel motorsport. Gli ospiti sono guidati dalle domande di Paolo Gozzi, direttore di Corsedimoto.

Clicca qui sotto per ascoltare la puntata