Alex Rins ha saltati già sette Gran Premi dopo il grave infortunio a tibia e perone della gamba destra al Mugello. Una caduta che ha stroncato l’adattamento del pilota spagnolo alla Honda RC213V, moto che abbandonerà al termine di questa stagione MotoGP per passare in sella alla Yamaha.

Le condizioni di Alex Rins

Sperava di poter tornare in pista nel mese di agosto, ma il lento recupero della tibia sta rallentando il rientro, costringendo il Team LCR Honda a trovare un sostituto ad ogni gara. L’ultimo, Takumi Takahashi, non ha preso parte alle due gare di Misano non avendo superato il tempo limite minimo durante le prove libere. Nonostante le condizioni di salute ancora precarie, Alex Rins offre il suo pieno supporto al Team di Lucio Cecchinello e lo ha dimostrato arrivando a Misano per dare il suo contributo nel box.

Sul canale ufficiale MotoGP.com ha parlato del suo infortunio, chiarendo che “mancano 4 o 5 cm di osso“. Il portacolori della Honda satellite ammette che “non si era accorto dell’importanza del mio infortunio” finché i medici non gli hanno parlato del problema alla tibia, quindi aspetta di poter salire sulla sua RC213V per verificare le sue capacità di pilotaggio.

Purtroppo i medici gli hanno sconsigliato di girare nelle prove libere del venerdì e nel test di lunedì, serve ancora pazienza per provare senza prendersi troppi rischi. “Dobbiamo aspettare ancora un po’ perché il problema ora è che se si preme troppo sull’osso, tutto il metallo ne risentirà. E se rompo qualcosa all’interno, qualche pezzo di metallo, allora sarà molto difficile riparare“.

Capitolo Marc Marquez

Alex Rins potrebbe non essere l’unico pilota a lasciare la Honda a fine campionato MotoGP, con Marc Marquez che sembra dirigersi verso il box di Ducati Gresini. “Ho sentito molte voci su Marc, soprattutto nelle ultime ore“, ha commentato l’ex Suzuki. “Potrebbe essere un grosso shock per tutti, anche per la Honda“. Ma l’opinione personale di Rins è che “Marc resterà in Honda“, visto che “è lì da tanti anni, è stato infortunato per molto tempo, lo rispettano molto. Posso capire la situazione di Marc in questo momento perché il la moto non va… Penso che Marc resterà perché ha un contratto con loro ancora un anno“. Come bisogna interpretare certe sue dichiarazioni alla stampa? Per Alex Rins c’è una sola spiegazione: “Sta giocando, ne sta approfittando“.

