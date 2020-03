Stefano Bianco, ex pilota mondiale, ha perso la vita in un incidente stradale

Stefano Bianco, ex pilota del Motomondiale, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale: uno scontro con un'auto gli è stato fatale.

Lutto nel mondo delle due ruote. Stefano Bianco, ex pilota 125cc, 250cc e Superbike, è deceduto nella giornata odierna in seguito ad un incidente stradale. Nel pomeriggio il 34enne originario di Chivasso stava percorrendo le strade di Leini, in provincia di Torino, in sella alla sua Honda CBR 600. Secondo quanto dichiarato dai presenti, un autocarro ha svoltato senza dargli la precedenza: privato della visuale Bianco, che proveniva dalla direzione opposta, è finito contro un’auto che seguiva. Inutile l’arrivo tempestivo di Croce Rossa, Croce Verde e 118: per l’ex pilota non c’è stato nulla da fare.

Il suo esordio mondiale in 125cc avviene nel 2000, quando disputa il Gran Premio d’Australia, ultima gara della stagione, in sostituzione di un altro pilota. Appena 15enne, diventa in quel momento il più giovane pilota ad aver partecipato al Mondiale. Nel biennio 2002-2003 è regolarmente nel Campionato del Mondo: ottiene come migliori risultati due settimi posti. Nel 2004 disputa tre prove dell’Europeo Superstock 1000, assieme al Gran Premio d’Italia in 125cc, mentre l’anno successivo lo troviamo nel Campionato Europeo Velocità, chiudendo al 3° posto.

Lo ritroviamo nel Motomondiale nel 2007, anno in cui ottiene un 11° posto come miglior risultato. Riparte nel 2008, ma la sua avventura si conclude dopo le prime otto gare, quando prende il suo posto un altro pilota. Qualche GP dopo però ecco il suo debutto in 250cc: a Indianapolis sostituisce un pilota infortunato, ma la gara viene annullata per il passaggio di un uragano. Ritorna nella stessa categoria anche per la tappa in Australia, sempre come sostituto, ma non riesce a qualificarsi per la gara.