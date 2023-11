Zonsen Cyclone, arrivano le cinesi retro: ecco come sono fatte

Zonsen Cyclone, lanciata nel 2016, sta proponendo novità a getto continuo con l’obiettivo di conquistare fette di mercato in tutto il Mondo, e anche in Europa. Parliamo di un gruppo cinese con quarant’anni di storia e 20 milioni di moto prodotte. Zonsen Cyclone si sta focalizzando sulla produzione, la fabbricazione, l’innovazione e lo sviluppo, nonché sulla vendita di motociclette con cilindrata a partire da 250 cc. Ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità europeo EC e americano EPA. Dal suo lancio nel 2016, Cyclone ha portato un totale di otto modelli in tutto il mondo, tra cui le serie Leisure, Rally, Retro, Pedal, Cruise e Street Sports.

La RX650 la adventure in stile…europeo

La definizione del design e la potenza sono tutti basati sugli standard europei. L’estetica sportiva è stata progettata da un team italiano, una società di consulenza di design di livello mondiale che ha lavorato per molte aziende motociclistiche europee di alto livello, come McLaren e Bugatti Veyron. La RX650 è dotata di motore ND650, sviluppato congiuntamente da Norton/Ricardo e Zonsen. È anche il primo modello di punta installato con Zonsen Feel Fun Intelligent System, progettato per gestire al meglio potenza, valutazione alla valutazione e autoadattamento dei parametri d’esecizio motore. La potenza è cresciuta del 5% -10%, con un risparmio del consumo di carburante del 15%.

Tecnologia

La RX650 utilizza molte applicazioni tecnologiche di derivazione automobilistica come il tachimetro intelligente TFT da 6,75 pollici. Dispone di tre modalità di avviamento: SmartWatch, senza chiave PEPS e Cyclone APP, per consentire agli utenti di godere del massimo della comodità. La nuova T-box (4G) fornisce molte funzioni utili, come lo sblocco a distanza, l’accensione e lo spegnimento, l’avviamento e lo spegnimento, oltre alla ricerca del veicolo. Ma anche il monitoraggio dello stato del veicolo con una serie di dati e parametri che permettono di avere sempre a portata di mano tutto quello che serve per godere a pieno dell’esperienza di guida.

La RE5 la retro ad altre prestazioni

RE5 ha uno stile retrò britannico. Il sistema di alimentazione di RE5 è dotato di sei tecnologie avanzate di Norton. Il motore DN560 offre alte prestazioni: potenza massima di 43,5KW, la coppia massima è di 55N – m, e l’accelerazione è di 4,2s da 0 a 100 km/h. La RE5 raggiunge i 182 km/h. Il progetto è stato sviluppato con un’intensa attività di test che hanno riprodotto tutte le più severe condizioni di guida. Il sistema di stabilità HSC, il telaio in tubi di acciaio al manganese ad alta resistenza Q355B e i componenti in lega di alluminio ad alte prestazioni dell’intero veicolo sono utilizzati, con ammortizzatori regolabili che superano lo standard, consentendo un’esperienza di guida eccellente.