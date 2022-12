Zero Motorcycles, adesso puoi avere l’elettrica a interessi zero

La sfida di Zero Motorcycles è avvicinare sempre più amanti delle due ruote al mondo dell’elettrico, per coinvolgerli in una nuova ed emozionante esperienza di guida. Adesso è anche più conveniente: il brand californiano ha messo in campo con Agos alcune offerte finanziarie in grado di accendere l’interesse verso i veicoli a zero emissioni, rendendoli sempre più accessibili. Si parte con due importanti iniziative che si propongono di facilitare l’acquisto di un modello Zero a chi ha deciso di abbracciare il futuro scegliendo l’e-mobility. La prima promozione consiste nel valore futuro garantito, la seconda nella possibilità di finanziare a interessi zero l’acquisto di una moto Zero Motorcycles.

Valore futuro garantito

Al termine del primo periodo di rimborso rateale, il Cliente potrà decidere se cambiare la moto con un nuovo modello Zero. Oppure restituirla o tenerla, pagando una maxirata finale o rifinanziando il relativo importo, che corrisponde a un valore minimo garantito. Al termine del programma si potrà: restituire la moto acquistandone un’altra con un nuovo finanziamento. Oppure mantenere la proprietà della moto pagando la maxi rata finale o rifinanziandola. Ma anche restituire la moto senza pagare rate aggiuntive e chiudendo così il contratto.

Cambiare modello è più facile

Questa forma di credito è particolarmente interessante perché permette di poter cambiare la propria moto Zero Motorcycles, aderendo a un finanziamento. Una fantastica occasione che consente a ogni proprietario Zero di poter sempre accedere all’acquisto degli ultimi e più innovativi modelli della gamma.

Per avere ulteriori informazioni sul valore futuro garantito è possibile rivolgersi al concessionario Zero Motorcycles più vicino.

Finanziamento a tasso zero

Fino al 31 dicembre è stata rinnovata la campagna di finanziamento “Interessi zero” (TAN 0% TAEG max 3,11%) con prima rata dopo 30 giorni promossa in collaborazione con AGOS. Questo per incentivare in Italia l’acquisto di un modello elettrico della casa californiana. Tutte le informazioni sulla gamma Zero e sulla campagna a interessi zero sono disponibili qui e presso la rete italiana dei dealer ufficiali Zero Motorcycles. Offerta valida fino al 31/12/2022