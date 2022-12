Un’altra stagione nel British Superbike per Dean Harrison

Road races, ma anche British Superbike. Il 2023 vedrà nuovamente Dean Harrison affrontare questo impegno sempre con i colori DAO Racing Kawasaki. Già Silicone Engineering Racing, in qualità di squadra di riferimento Kawasaki Motors UK ha deciso di riaffrontare per l’anno venturo la sfida BSB con ‘Deano’, contestualmente estendendo la propria presenza anche alla Superstock 1000 britannica.

DEAN HARRISON AL VIA DEL BRITISH SUPERBIKE

In trionfo al Senior TT 2019, Dean Harrison è al top delle corse su strada e per il 2023 punterà nuovamente a mettersi in mostra tra la North West 200 ed il Tourist Trophy dell’Isola di Man. La partecipazione a tempo pieno al British Superbike, sempre con una Kawasaki Ninja ZX-10RR, gli garantirà l’occasione di prepararsi a questi due grandi eventi. Dal 2017 presenza più o meno fissa del BSB, in questa stagione 2023 ha ottenuto complessivamente 8 punti frutto di 4 distinti piazzamenti nella top-15.

100 PRESENZE NEL BSB PER DEANO

Con un dodicesimo posto a Brands Hatch ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale in un 2022 dove ha tagliato un prestigioso traguardo. Proprio nel corso dell’ultimo round ha raggiunto le 100 presenze nel BSB: nient’affatto male per un road racers a tutti gli effetti.

NON SOLO BRITISH SUPERBIKE PER DAO RACING

Il DAO Racing Kawasaki continuerà a schierare Dean Harrison nel BSB, raddoppiando il proprio impegno con l’ingaggio di Brayden Elliott. Quest’ultimo, 4° classificato quest’anno, difenderà i colori della squadra capeggiata da Jonny Bagnall nel Pirelli National Superstock 1000 Championship, ovvero la Stock 1000 d’oltremanica.