Tucano Urbano propone New Step, la giacca proiettata nel futuro

Sta arrivando la primavera e Tucano Urbano inaugura la bella stagione motociclistica New Step. E’ una giacca che già nel nome contrassegna un altro importante passo da parte del nuovo brand del Gruppo Mandelli sulla strada dell’innovazione e della sostenibilità. “Con la giacca New step abbiamo voluto segnare un nuovo corso di Tucano Urbano” spiega Florian Martin, direttore marketing del marchio milanese. “Ci siamo lasciati ispirare dal mondo fashion per lo stile ma al contempo abbiamo fatto un notevole lavoro di ricerca e sviluppo sul fronte dei materiali e delle performance, tanto che il risultato è stato davvero super”.

Sulla strada della sostenibilità

New Step si fa notare per il design giovane e minimal sia per la scelta del tessuto marcato Good Wheels. Dopo il successo delle giacche invernali realizzate con poliestere ricavato dal riciclo delle bottiglie di plastica, Tucano Urbano ha prosegue nel percorso verso una produzione sempre più sostenibile. Per questo modello di punta della nuova collezione primavera-estate ha utilizzato un nylon ripstop derivato dal riciclo di scarti postindustriali.

Super traspirante

New step è in grado di assicurare, grazie alla costruzione HYDROSCUD®, 10K di impermeabilità, con 10K di traspirabilità. La ventilazione è stata potenziata da un ampio sistema di aerazione sulla schiena e sotto alle braccia. Dunque, risulta perfetta sia con la pioggia sia con il sole, non solo nella bella stagione ma tutto l’anno. A renderla così versatile è anche la giacca interna in polar fleece che – per la serie 2 giacche in 1 – si può staccare e indossare da sola.

Protettività

New Step ha ottenuto la certificazione in Classe AA: un risultato davvero rilevante se commisurato soprattutto al comfort e allo stile urbano. Su spalle e gomiti è infatti armata di protezioni CPS AEROSOFT che sono talmente leggere e ventilate che non si sentono e non si vedono. Non manca la tasca per alloggiare la protezione sulla schiena VIPER CE D3O®, sia di livello 1 che 2. E per la massima sicurezza è possibile connettere anche il gilet AIRSCUD dotato del sistema In&motion Airbag. Prezzo consigliato al pubblico: € 299,90.