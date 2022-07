Superbike: Il gioco ufficiale disponibile gratis sulle piattaforme mobile

DTales presenta il gioco ufficiale del Campionato Mondiale di Superbike MOTUL FIM. E’ disponibile, gratuitamente, per il download su Apple App Store e Google Playstore. I giocatori possono scegliere la moto e il pilota preferito tra i roster delle stagioni 2020 e 2021 del campionato WorldSBK. Mentre inseguono il sogno di diventare il nuovo campione del mondiale Superbike, potranno mettersi alla prova su più di dieci circuiti, tra cui le new entry Autodrom Most e Circuit de Navarra, senza dimenticare lo storico Phillip Island e il leggendario Donington Park, dove si corre questo week end.

Per sentirsi piloti veri

I giocatori avranno la possibilità di provare le cinque moto che prendono parte al campionato tra cui quelle che hanno vinto gli ultimi due titoli iridati, ovvero la Kawasaki ZX-10RR e la Yamaha YZF-R1. Ma ovviamente sono disponibili anche la Honda CBR1000RR-R, Ducati Panigale V4 R e la BMW M 1000 RR. Rispetto alle edizioni passate, il gioco propone grafiche aggiornate, effetti visivi migliorati, un nuovo ed ampliato sistema di controllo, un’area garage dove effettuare la manutenzione della moto ed il tuning dei componenti per avere sempre una moto al top della performance.

Corri anche tu nel Mondiale Superbike

Oltre a potersi cimentare sulle migliori Superbike del mondo, il gioco realizzato dagli specialisti di DTales permette di scegliere fra oltre 10 tracciati, che riproducono fedelemente i circuiti del calendario 2020/2021, inclusi i preferiti di tutti i tempi. I più iconici sono Phillip Island (Australia), Donington Park (Regno Unito) e TT di Assen (Paesi Bassi), oltre al nuovo Autodrom Most (Repubblica Ceca), Circuito de Navarra (Spagna) e Circuito San Juan Villicum (Argentina).

Sfida Toprak, Alvaro e Jonathan

I giocatori hanno la possibilità di affrontare in pista campionissimi quali Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha con BRIXX), Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), Alvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati) e tutti gli altri protagonisti della serie. Si possono scalere le classifiche e ritoccare i record sul giro nelle

modalità Corsa veloce e Sfida a tempo. La grafica è spettacolare: il senso di realismo e della velocità sono stupefancenti. I giocatori inoltre dispongono degli stessi ausili tecnologici dei piloti veri: controllo della trazione, frenata assistita e aiuto alla sterzata). Scegli e trova lo stile di guida più adatto a te!

Livello sempre più alto

L’elettronica e i sistemi di controllo vi hanno stancato? Niente paura, gli aiuti di guida possono essere completamente disabilitati, per una guida assolutamente hard core. In questo modo i giocatori virtuali potranno mettersi veramente alla prova, affidandosi completamente alle proprie abilità di pilotaggio.

Novità in arrivo

Presto ci saranno più contenuti e funzionalità in arrivo, tra cui più piste, modalità di gioco, condizioni

meteorologiche mutevoli, sistemi di aggiornamento della moto e altro ancora…

Download Link: Il gioco mobile ufficiale SBK può essere scaricato completamente gratuitamente qui: Android oppure iOS