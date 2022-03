Accordo raggiunto tra SMC Consulting, tra le società leader in Italia nella creazione di piattaforme di e-Commerce multichannel e SALESmanago, società polacca leader nella marketing automation per eCommerce con sede a Cracovia.

Un accordo che riveste particolare importanza in un segmento ad alta crescita. In Italia 9 persone su 10 utilizzano dispositivi digitali quotidianamente, mentre 4 su 5 usano lo smartphone per acquistare prodotti on-line. I dati sono contenuti nel Digital Consumer Trends Survey 2021, elaborato per fotografare il rapporto degli italiani con i dispositivi digitali. La diffusione è incrementata notevolmente con la pandemia, soprattutto in ambiti come la salute, il commercio on-line e lo svago.

Il giudizio del Financial Times

Fondata nel 2012, SALESmanago è definita dal Financial Times la società in più rapida crescita nel campo della marketing automation in Europa. Con questo accordo SMC Consulting entra nel network delle circa 1000 società partner di SALESmanago che operano in Europa, Asia e nelle Americhe.

SMC Consulting ha sedi a Carpi (Mo) e Bolzano, è stata fondata nel 2011 da un gruppo di 5 specialisti IT. Ralf Männlein, attuale AD della società, ha lavorato per le principali società del settore digital in Europa sin dal 1992 e da Jurgen Schottler che riveste la funzione di Chief Financial Officer.

Una società con vocazione paneuropea

La società ha forte vocazione paneuropea e importanti clienti sia in Italia che in Germania ed è stata tra le prime in Italia a realizzare piattaforme di e-Commerce che sfruttano la multicanalità, ovvero l’uso combinato di molteplici canali per creare relazioni, dialogare con i cittadini e offrire prodotti e servizi.

L’accordo siglato con SALESmanago porterà grandi vantaggi ai clienti di SMCConsulting, che potranno avvalersi della migliore Customer Data Platform di marketing automation in Europa, che consente di individuare i visitatori di un sito online, analizzare il loro comportamento in navigazione e successivamente comunicare in maniera personalizzata su ogni singolo prospect basandosi sui suoi comportamenti.

Ing. Raffaella Aleotti team leader SMC Consulting Srl

«L’accordo con SALESmanago arriva in un momento di svolta per l’economia Europea, siamo molto felici di poter fornire ai nostri clienti un insieme di servizi che li aiuteranno ad aumentare l’efficienza delle proprie campagne di marketing, aumentando così il proprio tasso di conversione sulle piattaforme e-Commerce, così da far crescere il proprio business»

Ralf Mannlein amministratore delegato SMC Consulting Srl

«L’automazione del marketing è un fattore fondamentale per il successo di una piattaforma nel mondo eCommerce di oggi. Viene utilizzata principalmente nelle aree di e-mail marketing, lead management, CRM, social media marketing, landing page e gestione delle campagne promozionali. Grazie a questa nuova collaborazione svilupperemo soluzioni e servizi software individuali o globali per i nostri partner che ci permetteranno di essere all’avanguardia in Europa».



Nella foto d’apertura, da sinistra: l’Ing. Raffaella Aleotti, Ralf Mannlein e Silvia Mossuti, marketing manager