SHARK RACE-R PRO GP FIM: il casco integrale racing per eccellenza

Il marchio Shark è uno dei leader mondiali nella produzione di caschi e vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel settore. L’azienda francese con sede a Marasiglia garantisce i più alti standard di sicurezza e prestazioni, puntando su una continua innovazione e vantando oltre 5.000 punti vendita e oltre 600.000 collaboratori. I caschi Shark Helmets dimostrano da sempre doti di protezione per il motociclista o il pilota ben superiori alla media. Si conferma sempre un passo avanti sul mercato grazie a una filosofia costruttiva tra le più sicure e performanti.

Le caratteristiche del RACE-R PRO GP FIM

Tra i prodotti di punta della gamma Racing SHARK c’è il RACE-R PRO GP FIM. Grazie alla calotta in struttura rinforzata COVA RS (Carbon On View & Aramid Racing Structure) soddisfa tutti i requisiti della norma FIM Racing #1 in tutte le taglie (dalla XS alla XL). La conformazione 100% Carbon Aramid offre una migliore resistenza all’abrasione e alla compressione, oltre a migliori performance anti-delaminazione. L’EPS (Expanded polystyrene) multi-densità è stato ottimizzato per offrire un miglior assorbimento degli urti.

Adattamento morfologico ottimale

Questo casco integrale racing è disponibile in due taglie di calotta per garantire un adattamento morfologico ottimale e una mentoniera munita di filtro antinquinamento amovibile con flusso d’aria variabile. La visiera è facilmente apribile con comando ergonomico. Vanta una resistenza di classe ottica 1 con spessore variabile e senza alcuna distorsione visiva, ideata con trattamento antigraffio e anti-appannamento. Negli interni spicca un tessuto bicolore a cui è stato applicato un trattamento Sanitized®. Elargisce un’efficacia antimicrobica per prevenire lo sviluppo dei batteri in caso di sudorazione. Oltre a dare una freschezza di lunga durata, per un comfort ottimale durante l’utilizzo.

Gli obiettivi del casco SHARK RACE-R PRO GP FIM sono il miglior adattamento a tutte le condizioni meteo, un isolamento acustico ottimale, la riduzione delle turbolenze e massimo comfort e protezione. Disponibile nelle taglie da XS a XL. Prezzo di listino: 899,9 Euro.