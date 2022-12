Schubert S3, il passo avanti: un casco touring dall’anima sportiva

Schubert S3 segna il nuovo corso della collezione di caschi Sport touring ed è il primo casco integrale del marchio conforme alla nuova omologazione ECE 22.06. Schubert S3 è la combinazione perfetta tra le prestazioni e la sicurezza dei caschi sportivi e il comfort dei caschi da turismo. Il nuovo S3 incorpora tutti i più recenti standard dell’azienda in termini di sicurezza, aerodinamica e prestazioni aeroacustiche.

Un nuovo capitolo

Il segmento degli integrali fa parte del dna di Schubert e risale alle origini dell’azienda con l'”Integral” lanciato nel 1976. Per lo sviluppo di questo nuovo casco integrale S3, esperti, tecnici e ingegneri si sono ispirati a questo patrimonio per creare una nuova generazione di caschi integrali che segna l’inizio di un nuovo capitolo.

Prestazioni aeroacustiche eccezionali

Fin dal primo Schubert “Integral”, le eccezionali prestazioni aeroacustiche sono state uno degli elementi distintivi di tutti i caschi integrali. Durante lo sviluppo del S3, i nostri tecnici e collaudatori hanno trascorso molte ore nella galleria del vento di proprietà Schubert e sulle strade tedesche, ottimizzando il design della calotta per ottenere il miglior equilibrio tra aerodinamica e confort acustico.

Schubert individual

L’imbottitura di Schubert S3 stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di comfort. L’imbottitura standard è stata sviluppata per offrire un comfort senza compromessi a tutti i nostri clienti. Ma quelli con “forme della testa estreme” sono solitamente costretti a scendere a compromessi con la vestibilità e le dimensioni. Per Schubert il compromesso non è un’opzione, quindi anche S3 beneficia del programma “SCHUBERTH Individual”. Un programma specifico che mira a garantire il massimo comfort al motociclista, offrendo la possibilità di personalizzare l’imbottitura interna con più opzioni di spessori laterali, posteriori (nelle taglie M/L/XL) e guance (per tutte le taglie).