Richiedi L’eTA Canada per il Gran Premio F1 a Montreal

Il GP in Canada è stato annullato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Ora che le misure sono state allentate, il GP a Montreal si terrà il 19 giugno. Prenota per tempo i biglietti e richiedi l’eTA per il Canada.

Il Gran Premio di Formula 1 in Canada

Il Grand Prix in Canada è un evento sportivo con cadenza annuale che si tiene dal 1961. Dal 1967 fa parte del campionato mondiale di Formula 1 e lo sarà almeno fino alla fine del contratto, nel 2024. Prima, il GP si svolgeva presso i Mosport Park a Bowmanville, nella provincia dell’Ontario.

Per motivi di sicurezza il GP è stato poi trasferito in diversi luoghi. Tra il 1967 e il 1971 si teneva al Circuit Mont-Tremblant in Quebec e tra il 1971 e il 1978 al Mosport Park. Il GP del Canada nel 2011 è passato alla storia come la corsa più lunga di sempre, della durata totale di oltre quattro ore.

Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

Nel 1978 il Gran Premio del Canada ha trovato residenza stabile presso il Circuit Gilles Villeneuve di Notre Dame Island a Montreal. Originariamente il circuito si chiamava Île Notre-Dame Circuit, dall’isola su cui si trova. Ha assunto il nome attuale nel 1982, dopo che uno dei piloti più forti di sempre, Gilles Villeneuve, ha perso la vita durante il GP del Belgio. Nel 1978 Villeneuve aveva vinto la prima gara sul circuito di Montreal con la Ferrari.

Il circuito è rimasto prevalentemente invariato dalla prima corsa di Formula 1: si estende su 4,5 chilometri, con 14 curve, solitamente a gomito, che seguono lunghi rettilinei, intense per la moto e per i freni. Il circuito è famoso anche per le marmotte che generano il caos. Prima del fine settimana della gara ne viene catturato il maggior numero possibile, ma acciuffarle tutte sembra impossibile. Nel 2007 il britannico Anthony Davidson si trovava al terzo posto finché non ha colpito una marmotta e ha dovuto chiedere un pitstop.

Un’eTA per assistere al GP

Prima di partire per un viaggio in Canada per assistere al GP, oltre ai biglietti per l’evento, serve prenotare il volo e l’alloggio, ma occorre anche richiedere un’eTA. L’eTA Canada è un’autorizzazione di viaggio elettronica che può essere richiesta dalla maggior parte dei viaggiatori italiani. I viaggiatori che soddisfano il requisiti dell’eTA possono presentare una richiesta comodamente online. L’eTA è molto più semplice da richiedere ed economica di un visto.

In media bastano 5 giorni per ottenerla ed è valida per massimo 5 anni. In caso di partenza imminente, è possibile presentare una richiesta urgente. La richiesta eTA può avvenire anche prima di aver stabilito con esattezza l’itinerario del viaggio. Nel corso dei 5 anni, infatti, è possibile compiere un numero illimitato di viaggi in Canada, fino a un soggiorno massimo di 6 mesi, più che sufficienti per aggiungere al Gran Premio anche una visita ai parchi nazionali o ad altre città come Quebec e Vancouver.